«He puesto un ritmo sostenido que me ha dado la victoria» Ignacio García Ramón fue el mejor en los 10.000 metros. Nacho García Ramón Ganador carrera de 10.000 metros

El atleta riojabajeño, Nacho García Ramón fue el primer campeón de la jornada. El fondista del Helios Cayón cántabro se impuso en la prueba de 10.000 metros (la primera que concluyó) sin demasiado esfuerzo. El riojano admitió al término de la jornada que «llegaba a Logroño con las intenciones de luchar por la victoria de la prueba» y no lo resultó demasiado complicado certificar su triunfo porque en el kilómetro cuatro «ya me había quedado solo al frente de la carrera».

A partir de ese momento, el objetivo no fue otro que mantener un ritmo constante y «ha sido ese ritmo sostenido el que me ha conducido a la victoria ya que nadie me ha conseguido inquietar», explicaba el fondista.

El riojano que se encuentra comenzando la temporada ha fijado su primer objetivo en el nuevo año cuando comience la campaña de pista cubierta donde él es un consumado especialista y habitual en los Campeonatos de España, «me centraré en la prueba de 3.000 metros para preparar el Nacional» aunque para ello trabajará en mejorar sus registros tanto en los 1.500 como en los 3.000 metros.

García-Ramón no descarta, igualmente, tomar parte ocasionalmente en alguna de las citas de la campaña de campo a través, «aunque siempre será orientando mi participación en esas pruebas de cross en la mejora de mi rendimiento en la pista cubierta» por ello, al riojabajeño se le podría ver luchar por el título autonómico de cross corto que ya figura en su palmarés de campañas precedentes.