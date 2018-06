Patricia Urquía, a las puertas del Mundial

Patricia Urquía llamó a las puertas del Mundial sub 20 el pasado fin de semana. La velocista riojana del Bidezábal firmó una excelente actuación en la prueba de 100 metros del Gran Premio de Los Corrales (Cantabria) y paró el cronómetro en 11.78, quedándose a tan sólo 3 centésimas de la mínima exigida por la Federación Española para asistir al Mundial Sub 20 que se celebrará en Finlandia (la mínima IAAF es 11.75). Ese registro es récord autonómico del hectómetro. La anterior plusmarca regional estaba en posesión de Ruth Conde con 11.82 y desde que lo consiguiera en el año 2006. La marca iguala también la conseguida por María José García Campero en 1993, una atleta que corrió en 11.78 pero que no era riojana aunque corría con licencia de esta federación.