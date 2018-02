Patricia Urquía, cuarta en la final, confirma su progresión

Logroño. Patricia Urquía confirmó ayer en Valencia no sólo que sigue siendo una júnior de oro, sino que continúa una progresión que -de momento- no tiene techo.

La velocista riojana del Bidezábal -todavía en categoría junior- concluyó ayer la final de los 200 metros del Campeonato de España absoluto en pista cubierta en la cuarta posición. El año pasado ya había sido séptima, y en esta ocasión, sólo un paso le ha separado del podio.

La riojana fue superando cribas de forma impecable. Con 24.48 y victoria superó la primera ronda. En semifinales, fue segunda en su serie -lo que le daba el pase directo a la final- con un tiempo de 24.51.

En la final, la riojana corrió la primera de las series. Terminó en segunda posición con 24.47 sólo siendo superada por Estela García (23.76) y tuvo que esperar a ver qué hacían sus otras cuatro rivales de la segunda serie. Y fue desde la propia pista desde donde comprobó que la posibilidad de subir al podio se le escapaba al firmar dos de sus rivales marcas por debajo de 24 segundos (Jael Bestue, 23.84 que fue oro, y Paula Sevilla, 23.86, plata). El bronce fue para Estela García.

La riojana, en cualquier caso, sigue creciendo y aún tendrá el Campeonato de España de su categoría para colgarse un oro Júnior al que es clara aspirante.

Los otros dos riojanos no tuvieron la misma fortuna que Urquía. En los 400 metros, Ghaita El Jarraz firmó en la primera ronda (que ya era semifinal) un cuarto puesto y un insuficiente 57.12 por lo que no pudo seguir adelante. La misma suerte corrió Miguel Larrea en la primera de las eliminatorias (en este caso no eran semifinales) de los 60 metros. El riojano paró el cronómetro en siete segundos exactos, mientras que el último atleta en superar la criba lo hizo 6.99.

Por su parte, el madrileño con sangre riojana Sergio Jiménez -hijo de Anacleto Jiménez- fue plata en 3.000 metros.