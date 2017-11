Ossama Ifraj comienza su camino al Europeo de cross

Ossama Ifraj inicia mañana en el Cross de Atapuerca su camino hacia el Campeonato de Europa de cross -su primer objetivo del año atlético-. El riojano comienza una nueva etapa en su vida deportiva. Después de haber militado en el Añares Rioja y defendido los intereses de la Federación Riojana; el año pasado mantuvo su licencia en La Rioja pero abandonó el club bodeguero y a su entrenador de siempre. Ahora, el fondista riojano ha fichado por el Club Apolana de Alicante, aunque ha trasladado su domicilio a Soria donde reside en la residencia del Centro de Alto Rendimiento becado por la Federación de Castilla-León, camiseta que ahora vestirá («aunque algún día me gustaría volver a la Riojana»).

Ossama asegura haberse marchado porque «lo que me ofrecían en Soria es mucho más que lo que me podían ofrecer en La Rioja, y tenía que aprovechar la oportunidad», y allí ha comenzado a entrenarse con uno de los técnicos más laureados del fondo español, Enrique Pascual.

El riojano está preparando con él la temporada de campo a través que para él comenzará este fin de semana en Atapuerca. Es la primera de las tres pruebas valederas para elegir al combinado nacional que acuda al Europeo de cross (las otras dos son Soria y Alcobendas) y que se ha convertido en el primer objetivo de Ossama aunque es consciente de que no será fácil. «Me estoy adaptando a un entrenamiento nuevo, mi entrenador me está conociendo por lo que igual no podemos afinar todo lo que quisiéramos y además mis últimos análisis me han dado muy bajo de hierro», en cualquier caso lo va a intentar. El riojano -que fue campeón de España de la modalidad- ya sabe lo que es acudir a una gran cita de campo a través (estuvo en el Mundial de China) por lo que ya cuenta con la experiencia previa y ganas -asegura- no le faltan.