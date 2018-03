ATLETISMO «El objetivo es correr por debajo de 1h.04m. y hacer récord autonómico» El fondista afincado en Albelda estrena mañana la internacionalidad en el Mundial de media maratónCamilo SantiagoMediomaratoniano internacional CÉSAR ÁLVAREZ LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 13:38

Camilo Santiago hará realidad mañana, en Valencia, un sueño reciente: ser internacional con la selección española de atletismo. De pequeño, como casi cualquier niño seguro que soñaba con serlo con la de fútbol, pero siempre estuvo muy lejos (militó en Tercera División con el Villegas); ahora, avanzada ya la treintena le llega la oportunidad de vestir 'la roja' en el Campeonato del Mundo de media maratón que se celebra mañana por la tarde en Valencia.

- ¿No le da vértigo? ¿No asusta un poco llegar ahí?

- No es que asuste, pero sí que es verdad que esta última semana, en la que ya se entrena menos, tienes más tiempo para darle vueltas a la cabeza, parece que tienes malas sensaciones... pero también tienes muchas ganas de que llegue el momento y de que salga a relucir el trabajo que has hecho. También es cierto, que hay un plus de responsabilidad porque ni quieres ni debes fallar en una oportunidad así. Lo que quieres es aprovecharla al máximo.

- Pero el momento tiene que ser especial....

- Supongo que cuando llegue a Valencia (la entrevista se hizo en las horas previas al viaje) comenzaré a notar los nervios, y también admito que cuando recibí la ropa de la selección no pude evitar ponérmela. Es la primera vez que voy a ser internacional, y es muy especial... esperemos que haya más.

- En verano, tiene otra oportunidad, está el Campeonato de Europa que se disputará en Berlín.

- Sí, yo voy a intentar conseguir en abril la mínima para la prueba de maratón, pero yo por si acaso, voy a intentar disfrutar al máximo de esta convocatoria. La primera vez seguro que es especial, y no se me va a olvidar en mi vida.

Objetivos inmediatos

- ¿Con qué objetivo va al Mundial?

- Yo quiero hacer marca personal, bajar de 1h04 y así conseguir el récord de La Rioja. Si lo hago, supongo que estaré entre los 80 primeros porque el nivel en este Mundial es terrible. Espero, además, ayudar a que España, como equipo, concluya entre las diez mejores selecciones del Campeoanto del Mundo, un objetivo que nunca es fácil cuando hay africanos en carrera como ocurrirá en Valencia.

- Conseguir esa marca sería ya un hito importante y su consolidación entre los mejores fondistas de este país, que no es decir poco.

- Ciertamente es un tiempo que no está al alcance de cualquiera y con el que yo no contaba ni en mis mejores sueños, pero que ahora, después de tanto trabajo sí que puedo conseguir. Creo que lo tengo en mis piernas.

- ¿Cómo plantea la carrera o en una cita de este tipo no se hace un planteamiento previo?

- En una carrera larga como ésta, lo que hay que hacer es correr mucho y pensar poco. Se va a salir rápido. Muy rápido. Mi idea es correr a ritmo de 3 minutos el kilómetro, o sea, pasar el 10.000 en 30 minutos, pero para conseguirlo ya sé que yo, y todos, vamos a hacer el primer kilómetro aproximadamente cinco segundos por debajo del ritmo que queramos llevar, porque de salida se corre mucho más de lo previsto. Es decir, yo supongo que haré el primer kilómetro a 2.55, y luego ya la carrera irá tranquilizándose y cada uno irá al ritmo que tiene previsto ir.

- Parece que el viento será uno de los principales rivales a los que se enfrentarán..

- Bueno, sí que parece que vamos a tener aire, pero también lo tuvimos en Melilla y a mí me fue bien, y las marcas salieron..., pero es cierto que puede influir mucho, y puede lastrar. Según nos han dicho, en la ciudad de Valencia cualquier tarde, sopla el viento.

- También es cierto que en una carrera donde participan tantos atletas, es más fácil resguardarse de ese viento.

- Sí, en Valencia seguro que no corro solo en ningún momento, por lo que es cierto que en grupo se puede ir más cómodo.

- Una cosa parece clara. Usted llega en el mejor momento de su vida. Las dos últimas carreras, dos crosses, en un terreno muy poco favorable las ha solventado con nota.

- La verdad es que estoy muy bien. No había hecho entrenamientos específicos de cross, ni cambios de ritmo y en el Nacional individual estuve a 20 segundos del podio, eso quiere decir que estoy bien, pero hay que demostrarlo en carrera.