«Voy a Milán a por la mínima para el Europeo»

Camilo Santiago todavía vive en un sueño. Su excelente actuación en Valencia, donde firmó hace unos días un tiempo de 1h02.40 le ha colocado en una situación a la que muy pocos pueden llegar. El fondista afincado en Albelda se ha convertido en noticia, pero eso no le ha hecho olvidar la realidad: «Ni en mi mejores sueños podía pensar que me iba a salir una carrera así. Ha superado totalmente mis expectativas», admite y señala que uno de los factores -además del trabajo y el sacrificio de los últimos meses- fue que supo canalizar de forma positiva la presión del debut internacional. Estaba muy motivado y sabía que ese era su momento.

- ¿Qué pensó durante la carrera? ¿Qué sensaciones tuvo?

- Estaba sorprendido de mí mismo. Las sensaciones, ya desde antes de empezar eran buenas, y cuando se dio el pistoletazo de salida me fui encontrando aún mejor.

LAS FRASES En carrera «Me vi en el grupo junto a Lagat, Carvalho o Murayama y me pregunté, ¿qué hago yo aquí? Recuperación «Espero recuperar bien, pero no hay más plazo para conseguir la mínima para el Europeo de maratón» Milán «Trataré de aprovechar la inercia positiva. Tengo que correr a 3.10 para bajar de 2h14.20 que me piden»