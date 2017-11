Miguel Ferrer busca un 2h20 en el maratón de Valencia

Miguel Ferrer, como algunos riojanos más, se desplaza este fin de semana a Valencia para tomar parte mañana en el maratón de la ciudad del Turia, considerado uno de los más rápidos de España.

Ferrer buscará en Valencia una marca en torno a 2h20 (tiene acreditados 2h21). El riojano asegura que las sensaciones son buenas y que los entrenamientos certifican que está capacitado para conseguir esa marca.

El riojano hará su estreno en Valencia «es una prueba que no he corrido nunca, pero de la que todo el mundo me ha hablado muy bien» y llega muy motivado: «Esta semana he estado descansando, pero me encuentro bien y con muchas ganas de correr», aseguraba. En su opinión la clave del éxito en el objetivo propuesto está en que «las buenas sensaciones fluyan desde los primeros kilómetros. Yo tengo claro que lo voy a dejar todo, para conseguir el tiempo y estar -si es posible- entre los tres mejores españoles», aún sabiendo que teóricamente, Jesús Antonio Núñez está por encima del resto.

Soria y Toledo

El Cross de Soria, que se celebra mañana en las campas de Valonsadero, también contará con la presencia de fondistas riojanos: Ossama Ifraj, Camilo Santiago y David Martínez, entre otros.

Ossama Ifraj tiene ante sí la oportunidad de resarcirse de la retirada,el pasado domingo, del Cross de Atapuerca. El objetivo del logroñés del Club Apolona alicantino es conseguir una plaza para el Campeonato de Europa de campo a través y para ello tiene (tenía) tres oportunidades: los crosses de Atapuerca, Soria y Alcobendas.

Camilo Santiago acude a la capital castellana en uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva y con el objetivo de consolidarse ahora en el escenario donde siempre han brillado los mejores fondistas españoles: el campo a través.

La tercera baza riojana es David Martínez. El najerino afincado en Soria corre 'en casa'. Valonsadero es el escenario habitual de sus entrenamientos de este fondistas residente en la ciudad.

Por su parte, el atleta del Lexbaros-Beronia, Jorge Cubero, compite hoy sábado en Toledo en el Torneo Internacional de marcha 'Espada Toledana'.