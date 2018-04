Heras engrosa su palmarés Foto de familia de los ganadores en el monasterio de San Millán. :: sonia tercero Esther Hernández venció en categoría femenina y el Ferrer Sport fue el mejor equipo de la Rioja Wine Ultratrail DIEGO MARÍN A. SAN MILLÁN. Lunes, 30 abril 2018, 00:02

El exciclista bejarano de 44 años Roberto Heras ha añadido a su glorioso palmarés de campeón de cuatro Vueltas a España y otras tantas Titan Desert, la victoria en la IV Rioja Ultratrail. Sin restarle mérito, porque ha realizado 70 kilómetros y superado 3.300 metros de desnivel en tres etapas, con menos de 20 horas de recuperación en cada una, en 5.40.53 horas, lo cierto es que ha ganado con el permiso de Luis Alberto Hernando, que no participó en la última etapa por compromiso oficial. El 12 de mayo compite en el mundial de 'trail' de Castellón y la selección no le permite competir más de 30 kilómetros durante el mes anterior. Así que la etapa de ayer, con salida y llegada en San Millán de la Cogolla, con un recorrido de 35 kilómetros por Pazuengos, Turza, Urdanta, Chilizarrias (donde los corredores pisaron nieve) y Beneguerra, sirvió para decidir el podio final. No obstante, antes de irse, Hernando honró a sus rivales: «Las diferencias han sido mínimas y en una carrera con tantas trampas esa ventaja resulta ridícula. Ni me he podido despistar ni las tenía todas conmigo».

Ayer, Heras y Ferrer lideraron la carrera de inicio, con Víctor Fernández detrás intentando asegurar el podio y, seguidamente Raúl Delgado y Ángel Martínez Riaño, afianzando la victoria por equipos del Ferrer Sport, seguidos de cerca por Daniel Villar. Ferrer atacó e intentó ganar la etapa y la clasificación final, pero Heras le echó sangre fría, aguantó y se impuso después. El punto de inflexión llegó al iniciar el regreso a San Millán, cuando Fernández se perdió, otorgando virtualmente el podio a Riaño. De hecho, éste se relajó al final pensando que su rival estaba fuera de su alcance y se repartió los podios con su compañero Delgado: el mirandés, tercero de la etapa (3.08.38), tras Heras (2.56.40) y Ferrer (2.59.23), y el calceatense, supuestamente, tercero de la general. Pero no, Fernández, pese a correr 4 kilómetros más de la cuenta, logró finalizar sexto tras una progresión sobresaliente y salvó el podio por sólo 8 segundos, así que, tras cruzar la meta, lloró. Lo había dado todo.

En categoría femenina se repitieron las posiciones de la etapa y, por tanto, así quedó la general, con victoria de la gallega de 42 años Esther Hernández, seguida de la vasca Laura Totorica y la madrileña Eva Vidal. «Ha sido muy entretenida por la estrategia que te tienes que plantear para llegar hasta el domingo», declaró Hernández. Por equipos venció con claridad el Ferrer Sport, liderado por Miguel Ferrer, seguido por el Campo Activo y el Gaindituz Team.