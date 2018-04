«Tengo muchas ganas de salir a correr. He recuperado bien» Camilo Santiago admite que le hubiera gustado descansar más, pero mañana acaba el plazo para conseguir la mínima C.A.M. LOGROÑO Sábado, 7 abril 2018, 00:05

Camilo Santiago quizá hubiera deseado descansar un poco más antes de volver al asfalto a buscar la mínima continental, pero ese hándicap temporal viene compensado con la carga anímica con la que va a llegar a Milán: «Me siento como un estudiante antes de un examen que ha preparado muy bien. Tiene ganas de hacerlo cuanto antes para que no se le olvide lo estudiado. Yo tengo muchas ganas de correr. He recuperado bien, aunque no todo lo que hubiera querido, y tengo alguna pequeña molestia en los isquiotibiales, pero espero que no sea problema. Yo quiero demostrar que puedo hacer la mínima y estar en el Campeonato de Europa. Siento ansiedad por redondear una temporada espectacular», asegura cargado de motivación y sabiéndose ante una oportunidad única, en el mejor momento de su corta carrera atlética.

Pese a que ha corrido hace quince días, Camilo tiene clara su estrategia: «No voy a ser un cagón ni voy a ir con la calculadora. Voy a ir a por todas. Creo que puede hacer una marca bastante inferior a la mínima, así que voy a ir a por un 2h13 como mínimo».

Para conseguirlo, el albeldense de adopción sabe que tendrá que correr el kilómetro en torno a 3.08 o 3.09 «y eso son casi diez segundos más lento de lo que lo hice hace dos semanas en Valencia, creo que puedo hacerlo y desde luego, lo voy a intentar, aunque con hacer la mínima yo ya me sentiría muy contento», afirma apenas unas horas antes de coger el avión en Zaragoza para volar a Milán. Incluso adivina, que tras su actuación en Valencia, «el resto de españoles se me subirán a la 'chepa' y tratarán de que les lleve hacia la mínima. Es lógico, yo haría lo mismo, y no me importa si todos lo conseguimos», asegura.