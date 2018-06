«Como no soy especialista he salido a disfrutar» Lunes, 4 junio 2018, 09:36

Alberto Bravo, hijo de José Ángel (ganador de la Media Maratón de La Rioja en 2011) se impuso en la prueba de 7 kilómetros aunque no lo tenía previsto: «Vengo de la pista pero este año me he tomado la libertad de hacer este tipo de cosas. Era la primera vez que corría».

«Como no soy especialista he salido a disfrutar. Antes venía a ver a mi padre y ahora he venido a rodar. Al venir de carreras más cortas, controlo bien los ritmos», explicó Bravo.