«Me he encontrado con la victoria sin ir a buscarla» Merche Palacios Vencedora de la media maratón C. ÁLVAREZ Domingo, 15 octubre 2017, 23:39

Logroño. Merche Palacios se presentó en Logroño para acompañar a Fabián Roncero, que corrió la media maratón masculina. El objetivo inicial de Palacios no era otro que realizar un entrenamiento un poco más exigente de lo normal. «He ido de menos a más y en el kilómetro 16 he alcanzado a la atleta que me precedía por lo que he visto ahí que podía ganar» aunque en los kilómetros finales, Palacios ha pinchado un poco según ella misma relata, «he conseguido mantener la primera posición por lo que estoy encantada. Me he encontrado con la victoria sin ir a buscarla», comentaba.

A pesar de su triunfo y de que ella «sólo venía a disfrutar de la ciudad y de este evento», no oculta que el circuito «es muy exigente porque es un continuo sube y baja. Además, en algunos momentos, cuando se corre cerca del río se nota el viento y eso a los atletas siempre nos dificulta un poco nuestro avance».