CARRERA VALLE DEL IREGUA David Martínez defiende su título en el Iregua Víctor Fernández (509) y David Martínez (97), en cabeza de la edición del año pasado. :: F.D. El najerino, campeón de la edición del año pasado de la Carrera Valle del Iregua, es el favorito este domingoAunque ya ha comenzado la entrega de dorsales a los participantes, la inscripción se mantendrá abierta hasta el mismo día de la prueba REDACCIÓN LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 00:44

El campeón de la pasada edición de la Carrera Valle del Iregua, el najerino David Martínez, defenderá su título en la prueba que se celebrará el próximo domingo. El hecho de ser el campeón y las excelentes actuaciones que ha firmado en los últimos tiempos le convierten en el máximo favorito.

David Martínez concluyó, el pasado domingo, en la cuarta posición el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta -una distancia muy similar a la que se va a encontrar en la prueba del domingo-. En el Nacional de 10K, además se proclamó campeón por equipos con el Rioja Añares.

LA CARRERA uFecha y hora Villamediana, 22 de abril a las 11.00 horas. uDistancia 10.800 metros aproximadamente. Los primeros 3 kilómetros por asfalto (LR-255) y los siguientes por la Vía Romana sobre un terreno más blando. uMeta Se ubica en Albelda, delante del colegio. Los corredores tienen 90 minutos como límite para concluir la carrera. uInscripciones on line Se pueden formalizar a través de la web larioja.com/carrera-valle-iregua. Hasta el viernes 20, a las 12 de la noche, la cuota asciende a 15. uInscripciones presenciales Si no se ha llegado a los 600 inscritos, el mismo día de la carrera -22 de abril- desde las 9.00 horas se realizarán las últimas inscripciones en el polideportivo de Albelda, pero en este caso el precio será de 20 euros.

Previamente en la temporada de campo a través se había proclamado campeón de Castilla y León (está federado por Soria) y con la selección autonómica castellana subió al podio como subcampeón, además en el Nacional por clubes, David Martínez fue tercero con el Añares.

Inscripción abierta

El atleta najerino todavía no conoce el nombre de todos sus rivales porque la inscripción se mantiene abierta. Hasta las 23.59 de mañana viernes se podrán seguir haciendo inscripciones on line al precio de 15 euros, luego, se cerrará esa inscripción. Pero el domingo por la mañana todavía se admitirán nuevos inscritos (si no se han alcanzado los 600) hasta un hora antes de la salida, pero en ese caso, se perderá la bonificación en el precio y el coste de la inscripción será de 20 euros.