ZOOM FOTOGRÁFICO CARRERA VALLE DEL IREGUA David Martínez conquista el Iregua En cabeza. David Martínez, ganador de la prueba, corre en solitario. El najerino se impuso por segunda vez en la Carrera Valle del Iregua. En féminas, María Gómez Ijalba se adjudicó su primer triunfo CÉSAR ÁLVAREZ FERNANDO DÍAZ Lunes, 30 abril 2018, 00:03

David Martínez llegó, vio y venció. Como Julio César, el riojano cruzó Piqueras (reside en Soria por cuestiones laborales), se adentró en un valle que para él no tan conocido como el del Najerilla (él es najerino) pero se impuso con solvencia y clase. Ésa misma calidad que hace una semana le había dejado a un paso de subir al podio en el Nacional de 10 kilómetros en ruta, donde concluyó cuarto. Ayer, no tuvo rival en una prueba que contó con algo más de 400 inscritos (aunque no todos ellos tomaron la salida -no hubo retirados-).

De partida, ya era el máximo favorito. Llegaba avalado por la victoria del pasado año, y por un invierno espectacular (campeón de Castilla y León de campo a través, subcampeón nacional de cross por comunidades y cuarto en el Nacional de 10K en ruta), pero su condición debía confirmarla en carrera y lo hizo desde los primeros metros.

Mañana suplemento especial : 16 páginas con las clasificaciones completas y los testimonios de los protagonistas.

Apenas habían discurrido quinientos metros cuando el najerino ya comandaba el grupo que se estiraba a lo largo de la LR-255 para llenarla con el colorido de las camisetas. Esos primeros tres kilómetros sirvieron para que David Martínez hiciera la primera selección.

David eligió a sus compañeros de grupo y los 'escogidos' sólo fueron Sergio Tejada (con quien ya se contaba en los pronósticos) y David Rioja, un atleta que a partir de las pruebas populares crece por momentos. Más atrás quedaban otros nombres conocidos en las pruebas populares como Javi Terroba o José Luis Zúñiga. Sólo con dos compañeros entró el najerino en la Vía Romana a la altura de Alberite, pero poco después, abandonó su compañía. El primero que se quedó fue Rioja, y poco después lo hizo Tejada. Nadie pudo impedir que con paso firme, zancada amplia y elegante y rictus serio, pero sin sufrimiento, David Martínez volviera a proclamarse campeón de la prueba.

Tampoco tuvo demasiada oposición María Gómez Ijalba para adjudicarse el triunfo en categoría femenina. Prácticamente ya salió de Villamediana en cabeza, y antes de llegar a Alberite ya había abierto una considerable brecha con su más inmediata perseguidora, la incombustible Maru Hernáiz. La veterana riojana volvió a dar una lección de pundonor y firmó otra excelente actuación, repitiendo el segundo puesto del año pasado, en el que sólo Susana Arrúa fue mejor que ella.

Aunque no pudo llegar a luchar por la victoria, Maru tampoco vio peligrar excesivamente su segundo puesto. Se desenvolvió bien tanto en la parte de asfalto como en la zona de la Vía Romana, incluso en las zonas más duras, y Marina Salaverri, tercera clasificada no pudo darle alcance, por lo que sólo pudo ser tercera.