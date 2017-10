«He cumplido la promesa que hice»

Kike Fernández Pinedo se adjudicó ayer la victoria en la IV Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. El atleta de Almazán le arrebató el triunfo a Miguel Ferrer, el favorito del público y el campeón de la edición de 2016, y cumplió así la promesa que le hizo el día anterior al 'patrón' del equipo, Pedro Ferrer, de hacer todo lo posible para que el título fuera para un miembro del equipo. «Ha sido relativamente sencillo. Hemos estado ahí hasta el final tres miembros del equipo y al final yo he sido el más fuerte», señalaba nada más cruzar la meta.

Fernández Pinedo, como Miguel Ferrer, cuentan ya a sus espaldas con un buen número de maratones (para el riojano la de ayer fue la décima en menos de cuatro años), pero un compañero como Nacho Hernando debutaba ayer, y ambos 'veteranos' fueron en todo momento con un ojo en la cabeza de carrera y con el otro pendientes de su compañero: «Hemos ido atentos a lo que hacía porque era su primera maratón. Se ha quedado cuando hemos alcanzado el kilómetro 23 o 24 y yo he pensado que podía ser duro, pero al final creo que debe estar muy satisfecho por haber terminado por debajo de 2h30 en una maratón como la de Logroño».

En cuanto a su análisis de la carrera, el fondista de Almazán no duda en afirmar en que realmente comenzó en el kilómetro 30-32. «Hasta ese momento hemos llevado un ritmo más o menos constante, pero en la zona de la Universidad yo ya me he puesto a correr para tratar de ganar. Al final, es inevitable sufrir los últimos 7-8 kilómetros». Tras cambiar de ritmo en la zona más expuesta al viento (la que discurre en paralelo al río Ebro por el barrio de Madre de Dios), Fernández Pinedo ha asestado el golpe definitivo ya próximo al Casco Antiguo: «A partir del paso por debajo del puente (calle del Norte) que es muy dura porque además del desnivel hay adoquines, he ido abriendo hueco y luego he seguido por las calles del Casco Antiguo».

El nuevo campeón de la Maratón Ciudad de Logroño no podía ocultar su satisfacción por el resultado de la carrera «máxima cuando era la primera vez que corría en un circuito en el que había que dar dos vueltas». También estaba satisfecho por el excelente resultado cosechado por su compañero de club, Nacho Hernando (tercero y firmando una marca sub 2h30 en su estreno).

Ahora el soriano ya piensa en el Campeonato de España de maratón por clubes. El año pasado, las lesiones mermaron las opciones del club riojano de alcanzar el podio del Nacional.