«Estoy muy contento. He regulado bien» Domingo, 15 abril 2018, 23:48

Camilo Santiago acabó el maratón de Milán cansado, muy cansado: «Un maratón no es como una media, te vacía», explicaba ayer por la tarde desde la capital lombarda. El fondista del Añares reconocía que no había llegado a la carrera al cien por cien (sólo quince días antes había corrido la mejor media de su vida), pero «he sabido regularme bien. Atletas como Leiva han acusado las molestias físicas en los últimos kilómetros y se han quedado ahí sin mínima, pero yo me he encontrado bien», señaló aunque también explicó que «el circuito no era tan bueno como nos habían dicho. Ha habido mucho tramo de adoquín y eso incomoda mucho, pese a todo estoy contento de cómo he regulado. Me han comentado que entre el kilómetro 30 y la meta he sido el más rápido de los que iban en cabeza, no sé si es cierto, pero lo que sí sé es que en los últimos metros he adelantado a tres atletas que iban por delante ».