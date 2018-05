Claudia Lapuerta, convocada con la selección española sub 23

Logroño. La lanzadora calagurritana Claudia Lapuerta ha sido convocada por el director técnico de la Federación Española de Atletismo, Ramón Cid, para formar parte de la selección española sub 23 que tomará parte en el Encuentro Internacional de Lanzamientos España-Portugal que se celebrará este próximo fin de semana en la localidad lusa de Almada, con presencia de los combinados sub 20 y sub 23.

La riojana, que milita en el Grupoempleo Pamplona Atlético, tomará parte en la prueba de lanzamiento de jabalina donde dispone de una mejor marca esta temporada de 43,43 metros.

Lapuerta ya ha formado parte de la selección española en las categorías inferiores. Hace algunos años, cuando militaba en la categoría juvenil, la lanzadora riojabajeña llegó a participar en el Campeonato del Mundo, y está considerada una de las jabalinistas más prometedoras de España.