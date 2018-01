El V Circuito de Carreras suma 16 pruebas y 215 kms Representantes de algunas organizaciones junto a Merino. / M. HERREROS Logroño Deporte presenta un calendario que arrancará el 7 de enero con el Cross de Los Lirios CÉSAR ÁLVAREZ LOGROÑO. Martes, 2 enero 2018, 23:45

El IV Circuito de Carreras Ciudad de Logroño todavía no ha concluido (el próximo día 31 de diciembre se celebra la San Silvestre que es la prueba que lo cierra), y ya se ha presentado la siguiente edición. El próximo día 7 de enero, el Cross de Reyes-Los Lirios inaugurará la quinta edición de un calendario de pruebas que incluye 16 carreras (entre las que figuran también un triatlón y un duatlón) y suman un total de 215 kilómetros.

La novedad principal de este año es la aparición en el circuito de la Carrera de Salesianos-Domingo Salvio, una prueba que el colegio logroñés ha celebrado los últimos años y que ha ido adquiriendo cada vez más importancia. Entre las que desaparecen figuran la Carrera de la Mujer o la Carrera de la Familia. «Que no estén aquí no quiere decir ni que se dejan de organizar ni que no se les apoye desde Logroño Deporte, sino que en el circuito hemos buscado unas pruebas de carácter competitivo, más técnicas», explicó Javier Merino, concejal de Deportes, en la presentación de circuito. También ha desaparecido la Subida a Clavijo que no tiene confirmada su celebración la próxima temporada (no ha acabado de cuajar entre los aficionados por su dureza) y la Subida al Pico del Águila, que ya se suspendió la temporada pasada.

LAS PRUEBAS

Merino incidió en que estas carreras -«que no se incluyen en el circuito por peso, buscando el número»- ayudan a hacer ciudad y algunas de las pruebas son un atractivo turístico para Logroño.

Este año, además de los premios habituales para los deportistas que toman parte en un buen número de las pruebas del circuito, Javier Merino anunció que se incluirán «reconocimientos médicos gratuitos» en el centro que se ha inaugurado en Logroño Deporte, y donde ya se han hecho «más de 100 de estos reconocimientos».