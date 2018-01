CROSS DE REYES EN LOS LIRIOS Una carrera con carácter épico Salida. Unos 350 corredores desafiaron a la climatología. Nourredine Benmezianne y Raquel Marín se imponen en el Cross de Reyes de Los Lirios, celebrado ayer entre nieve, barro y lluvia CÉSAR ÁLVAREZ JONATHAN HERREROS Lunes, 8 enero 2018, 01:04

El Cross de Reyes de Los Lirios, celebrado ayer a beneficio de Pioneros, adquirió tintes épicos. La nevada caída durante la tarde-noche sobre Logroño (y que tuvo una incidencia especial en el barrio) hizo peligrar la disputa de la prueba, pero la asociación de vecinos trabajó para sacar adelante la prueba, incluso venciendo a los imprevistos (una gran rama cayó minutos antes de la salida sobre el circuito en el parque del Iregua). Y así, con un ligero retraso -hasta que se retiró la rama- cerca de trescientos cincuenta corredores tomaron parte en una prueba no exenta de riesgos.

La salida y llegada en Los Lirios estaba blanca, pero no impedía que se pudiera correr sin problemas. No así parte del circuito -en el parque del Iregua- en el que el barro era notable y en algunos giros o en la zona de entrepuentes, había momentos en los que los corredores casi debían pararse y pasar andando para evitar acabar en el suelo. Los riesgos eran reales y por ello, uno de los participantes más ilustres -Miguel Ferrer- decidió abandonar la carrera para evitar sobresaltos antes de los próximos nacionales de maratón y media maratón.

Quien no pareció sufrir mucho fue Nourredine Benmezianne. El atleta del Ferrer Sport no pudo ganar el año pasado por un error en el recorrido, pero esta vez no dejó pasar la oportunidad. Venció con una clara superioridad que ya quedó evidenciada desde la primera de las tres vueltas. Sergio Tejada y Jesús Martínez le acompañaron en los puestos de honor.

En féminas, la victoria fue para Raquel Marín, seguida de Nerea Ortega y Victoria Salceda, que se jugaron el podio al esprint.

En infantiles, Carlota Olmo y Miguel Monforte fueron los mejores, y Jonathan Sáenz y Mariana Ribeiro, los mejores del barrio.