Camilo Santiago firma la mínima para el mundial

Logroño. Camilo Santiago dio ayer un nuevo salto adelante en su breve pero prolífica carrera atlética. El fondista afincado en Albelda había rondado siempre los principales podios de media maratón, maratón y cross pero ayer, sin pisar el cajón firmó una marca que le catapulta a la élite nacional. Sus 1h04.26 suponen cuatro segundos menos de los exigidos por la Federación Española para participar en el próximo Mundial de media maratón.

La marca no le concede inmediatamente el billete internacional, pero sí que le convierte en «seleccionable». Al Mundial irán los cuatro primeros atletas del Nacional, siempre y cuando tengan mínima, y otros dos a criterio del Comité Técnico.

Camilo Santiago certificó ayer la mínima en Valencia siendo el segundo español y por tanto sólo él y Alemayehu Bezabeh disponen de la marca, de momento.

Camilo, sin poder ocultar su enorme alegría por lo conseguido, reconoce que habrá algún atleta más que consiga la marca, pero de momento, el ya la tiene y «soy seleccionable». Ese registro esperado por él, da un vuelco a sus planes de esta temporada: «Ahora el principal objetivo es el Nacional de media maratón de enero. Pensaba preparar la temporada de cross, pero ahora correré alguno y también algún 10k pero mi preparación tiene que ir dirigida al Nacional, donde tengo la oportunidad de mi vida».

El murciano afincado en La Rioja admite que «sabía que podía luchar esta marca, pero no estaba seguro de conseguirla. He llegado a Valencia sin estar al cien por cien, pero hemos hecho un cambio en el calendario y una vez de que ya estaba aquí, tenía claro que me iba a vaciar como así ha sido. He salido a muerte sabiendo que podía salir cruz o podía salir cara, como así ha sido», explica sin ocultar su orgullo.