Camilo busca brillar en la Behobia El fondista del Añares, elegido ayer 'Atleta del mes de octubre' por la Federación Española, llega en un gran momento de forma Cientos de riojanos se desplazarán a tierras guipuzcoanas para correr la prueba

La Behobia-San Sebastián es la carrera por excelencia para los atletas populares del norte de España. Cientos de riojanos -el año pasado fueron más de 400- viajarán mañana hasta tierras guipuzcoanas para correr una prueba que, para muchos, se convierte en el gran objetivo del año y en el que tomarán parte algo más de 30.000 deportistas llegados desde todas las partes del mundo, aunque lógicamente españoles y franceses son mayoría en la línea de partida.

En esta ocasión, en la salida no habrá sólo atletas populares llegados desde La Rioja (son varios los clubes que tradicionalmente organizan desplazamientos a Behobia) sino que también habrá uno que aspira a presentarse en el Boulevard donostiarra en las primeras posiciones. Camilo Santiago es ambicioso en su objetivo para mañana por la mañana: «Si todo va bien tengo que estar luchando, como mínimo por un puesto en el podio». No obstante, el fondista reconoce que no va a ser misión fácil: «Carles Castillejo está muy fuerte por lo que ganar va a ser casi imposible y, además de algunos africanos, estarán también Leiva, Rafa Iglesias, Nacho Cáceres...». Sin embargo, tras su mínima mundialista en Valencia, Camilo ha entrenado tres semanas a 150 kms semanales y ha 'descansado' ante esta cita en la que la clave va a estar en él «Me encuentro muy bien y lo tengo en mi mano. Lógicamente mis rivales también se entrenan y buscarán el mismo objetivo, pero yo sé que puedo conseguirlo», admite.

El riojano de adopción cuenta con una carga extra de motivación tras la excelente marca conseguida en la media maratón de Valencia lo que, entre otras cosas, le ha llevado a ser designado mejor atleta español del pasado mes de octubre por la RFEA. Ese galardón no añade presión al fondista, según él mismo explicaba, «sino que es un aliciente más. Esto me da motivación porque veo que el trabajo va dando sus frutos»

Un nuevo éxito en la Behobia-San Sebastián no tendría la relevancia de su marca en Valencia porque no se trata de una prueba de la oficialidad de la levantina pero ésta es una carrera que da «mucho prestigio. «Lógicamente, no es una distancia homologada porque son algo más de 20 kilómetros, pero yo creo que junto a la San Silvestre vallecana es una de las pruebas más prestigiosas de España», concluye.