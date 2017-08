Benmeziane y Arrúa vencen en la carrera 'Puente a Puente'

Alain Santamaría no pudo lograr el doblete tras haber ganado la Subida Pedestre a Santa Bárbara y tuvo que conformarse ayer con el segundo puesto de la carrera 'Puente a Puente' XVII Premio Violeta Villanueva de Ezcaray. El atleta marroquí afincado en Haro Nourrdine Benmeziane (Ferrer Sport) logró la victoria dominando la carrera de principio a fin y consiguiendo llegar a la meta, después de 2.000 metros, en 5.54 minutos. Santamaría (Camping Bañares) siempre estuvo detrás, muy cerca, y estuvo a punto de alcanzar al líder en la cuesta de La Ferrería, a 500 metros de meta, pero el rival era fuerte y no sólo no se amilanó sino que atacó y dejó atrás al corredor local.

Tercero fue el primer veterano, Sergio Román, que llegó a meta en 6.05. Cuarto fue Jon Unzueta y quinto, el calceatense Jorge Viniegra. En categoría femenina la vencedora fue Susana Arrúa (Añares Rioja), quien llegó a meta en 5.59, liderando la prueba en todo momento. La segunda mujer, la riojana afincada en Madrid Silvia Alonso, estuvo cerca de Arrúa mediada la carrera, pero no pudo alcanzarla y entró a meta en 7.12. Rebeca Peña fue tercera, mientras que Yolanda Olavarrieta se retiró cuando luchaba por el podio.

La Carrera 'Puente a Puente' contó con medio millar de participantes, pero fueron muchos más los espectadores que siguieron la prueba durante todo el recorrido, sobre todo en la salida y meta de San Lázaro, La Estación y el puente de piedra, otorgando un ambiente maravilloso. La prueba más multitudinaria fue la infantil, con 256 corredores, seguida de la absoluta, con 142. Dentro de esta categoría se distinguió a los mejores veteranos, el citado Román en categoría masculina y Cristina Ruiz (8.07) en la femenina, y a los mejores juniors: Pablo González (6.24) y Laura Cortés (7.42).

Todos los corredores realizaron el mismo recorrido de 2.000 metros y tan emocionante fue la categoría absoluta como la infantil. En esta, el jarrero Raúl Pérez Cortés lideró la carrera hasta el segundo puente, donde se vio superado por Giramash Aizpurua (7.08). Amayur Arteche fue la niña más veloz. Sila Izquierdo y Odei Tejedor recibieron los Premios Violeta Villanueva.