Atletismo El Añares hace historia en el cross Imagen del Añares (dcha.) en el podium. / JOSÉ LUIS GUTIÉRRES El equipo logroñés consigue el tercer puesto por equipos en el Nacional de cross corto CÉSAR ÁLVAREZ LOGROÑO. Lunes, 26 febrero 2018, 08:12

El Rioja Añares hizo ayer historia al subir al tercer cajón del podio en la prueba de cross corto del Campeonato de España celebrado en Gijón. En la época más reciente del atletismo riojano nadie -en ninguna categoría- había conseguido esa clasificación. El año pasado el club bodeguero lo intentó en el cross largo, pero fracasó en su objetivo y quedó cuarto.

Ayer, en Gijón, el Añares tuvo un papel protagonista. Hasta el punto de que su atleta madrileño, Fernando Carro, luchó hasta el último metro por la victoria en la prueba corta (a donde Carro llegó a última hora puesto que inicialmente iba a participar en el cross largo). A ese segundo puesto de Carro se unió el excelente 13º puesto del najerino David Martínez, el 18º de Pablo Sánchez y el 19º de Raúl Celada, que llevaron al Añares al podio con 52 puntos, a uno de la plata que fue para el Playas de Castellón.

En féminas, en el cross largo también firmaron una buena actuación y concluyeron en quinta posición. Con Patricia Cabedo (23º) como la mejor clasificada seguida de Susana Arrúa (40) y Esther Rodríguez (52).

En las otras distancias, los equipos riojanos ya no brillaron tanto. En el cross largo masculino, el Añares fue décimo, con un Camilo Santiago muy bien -acabó noveno yendo de atrás adelante- pero que no estuvo bien acompañado por sus compañeros. En esa categoría, el Ferrer Sport no consiguió subir del puesto 46.

Beronia-Lexbaros compitió en sub-16 femenino, donde concluyó en el puesto 35º y masculino, donde terminó 42º; y en la categoría sub 18 también femenina, siendo 50º. Por su parte, el Inferno alfareño, que debutaba en un Nacional fue 31º en sub 18 masculino.

Por su parte, Ossama Ifraj se proclamó subcampeón nacional con su club el Apol-ana, en la categoría sub 23. El riojano acabó en sexto lugar.

Ignacio García fue de los mejores de su equipo, el Vino de Toro, pero su puesto 50º no pudo ayudar a colocar a su equipo muy arriba.

Alberto Moral concluyó en el puesto 84 individualmente, y con su club -Universidad de Oviedo- fue noveno en la prueba de cross corto.

Con el Cayón-Helios, ni Ismael Tomé (121º) ni Paula Sanz (35º) ni Yolanda Olavarrieta (con el Bidezábal (30º) pudieron luchar por el podio de cross corto.