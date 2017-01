Berges pisa el acelerador

Los jugadores de la UD Logroñés se reunieron ayer a primera hora para comenzar la primera jornada doble de la semana. Y efectivamente, fue doble y de largas sesiones. Físico y fútbol, pero en uno y otro escenario los jugadores se desgastaron hasta acabar muy cansados.

La plantilla se desplazó por la mañana a las instalaciones del Javier Adarraga y después de noventa minutos trabajando el cuerpo se mudó al Mundial'82, donde pasó otros sesenta minutos sobre el césped con el esférico como protagonista absoluto. Chevi, Ferrone y Miguel no se ejercitaron con sus compañeros y ni siquiera se calzaron las botas. Los tres siguen con su plan de recuperación.

Por la tarde, más fútbol. Trabajo de movimientos, salida de balón, ataque por dentro y por banda, remate,... fútbol en estado puro con una enorme carga de intensidad tanto para quienes tenía el cuero como para quienes lo intentaban robar. Casi dos horas más de trabajo.

La jornada la aprovechó Carlos Pouso para seguir la evolución del equipo, tanto por la mañana como por la tarde. El director deportivo estuvo conversando al final de la sesión matinal con Rafa Berges y Dani Mayo. Reunión de la que participó también durante unos minutos Miguel Santos. El futbolista trabaja ya al mismo nivel que sus compañeros, pero no tiene licencia federativa, por lo que no puede jugar. La entidad estudia si le da de alta en la Federación Española o no, aunque ésta es una decisión que no se tomará hasta los últimos días... como la del resto de fichajes. Berges cuenta a día de hoy con 21 licencias y tiene libre una para futbolista mayor de 23 años.