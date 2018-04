'El New York Times' y 'The New Yorker' ganan el Pulitzer por destapar el 'caso Weinstein'

El diario 'The New York Times' y el semanario 'The New Yorker' compartieron ayer el premio Pulitzer al servicio público, otorgado por la Universidad de Columbia, por destapar las agresiones sexuales protagonizadas por el productor de cine Harvey Weinstein.

'The New York Times', que obtuvo tres premios Pulitzer, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona negra en presentar los premios en sus 102 años de trayectoria, informa Efe.

En octubre de 2017, el rotativo publicó un reportaje que documentó cómo durante décadas el productor llegó a acuerdos extrajudiciales para frenar las denuncias de acoso sexual puestas por antiguas empleadas y asociadas suyas. A las revelaciones se sumó la revista 'The New Yorker', que también divulgó más testimonios.

El diario compartió, además, el galardón en la categoría periodismo nacional con 'The Washington Post' por sus artículos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016