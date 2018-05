Willy Toledo no acude ante el juez que le imputa por un delito contra los sentimientos religiosos DANIEL ROLDÁN MADRID. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:43

Willy Toledo nació el 22 de mayo de 1970 y tenía claro que no iba a 'celebrar' su cumpleaños acudiendo a la cita con el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid como imputado por un delito contra los sentimientos religiosos.

El motivo, escribir en su muro de Facebook un comentario en apoyo de las actrices sevillanas encausadas por llevar en procesión una vagina. Lo anunció y lo cumplió. A la primera citación, el 18 de abril, no fue y a esta segunda, tampoco.

La razón para no hacerlo es la misma. «No he cometido ningún delito. He ejercido mi derecho a la libertad de expresión», explicó el actor en una multitudinaria comparecencia en el centro pastoral San Carlos Borromeo -que no gustó nada en la archidiócesis-, situado en el sur de Madrid, que se celebró ayer a la misma hora en que estaba citado ante el tribunal. «Nadie puede ser perseguido por sus ideas. Hoy por Willy, ayer con los refugiados y mañana con los desahuciados», apuntó Javier Baeza, cura responsable del centro, antes de que atronase una ovación. Toledo, sentado debajo de un Cristo crucificado, estuvo acompañado por colegas de profesión como Nathalie Poza, Leo Bassi (vestido de bufón), Alberto San Juan o Javier Bardem.