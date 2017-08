VUELVE GORDI, TE QUEREMOS

Las ciudades están llenas de relatos incompletos, son historias sin principio ni final, capítulos sueltos de series que no hemos visto: la ferretería cierra por jubilación, un hombre lleva un ramo de flores, de una ventana se escapan las notas de un piano; cada rincón cuenta algo. Gay Talese escribió una famosa crónica de Nueva York en la que posaba su mirada sobre los gatos, los maniquíes, los restaurantes, los porteros o sobre la misma lluvia. «La lluvia les estropea el rímel de los ojos a las modelos que no consiguen un taxi; y la lluvia significa un día solitario para los sargentos de reclutamiento, los manifestantes, los limpiabotas y los ladrones de Times Square, que tienden todos a perder el entusiasmo cuando se mojan».

Las calles cuentan historias y algunas permanecen escritas en las paredes mucho tiempo, como aquel grafiti de cinco letras que estuvo durante años en una pared de Vara de Rey: 'KAFKA', ponía en mayúsculas sobre los ladrillos mudos. Un día desapareció sin más, dejando en la tapia un vacío insoportable, tan difícil de entender como el mensaje que hay cerca de la Biblioteca: «Compro kriptonita», pone en una pared llena de viejos papeles. Parece un anuncio real. Espero que lo sea.

Hay mensajes de todas clases, muchos son combativos, como el clásico «Yo también te odio» que en nuestra ciudad se ve mucho y se suele acompañar del dibujo de una calavera. Lo encuentro en la pared de una casa destartalada. A su lado hay alguna frase más: «Tu vida apesta», «Si yo vivo de ilusiones tú vives de excusas», y «Kaos es amor». Demasiada información.

En las pintadas callejeras abunda la política barata y la filosofía de libros de autoayuda, pero las tapias siempre han sido sitio para enamorados: «Soy adicto a tus besos», «Enana te amo», «Tengo ganas de tí, mi gitana». Declaraciones de amor escritas con tinta en un muro, aunque ninguna supera a la que lleva años junto a un camino de las afueras: «Cuando no estás te extraño mucho, Gordi». No sabemos quién es Gordi ni quién le extraña tanto como para coger un bote de pintura y decírselo a brochazos en una torreta eléctrica, pero a fuerza de leerlo le hemos cogido cariño. Así que no te vayas Gordi, vuelve, que te queremos.