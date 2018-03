VIVAN LAS TRAMOYERAS

Después del histórico 8 de marzo yo veo a las mujeres más mujeres que nunca. Y así, orgulloso y feminista, fuime al día siguiente a 'La dama duende' deseoso de hacer causa común por los significados ocultos de la comedia calderoniana a propósito de los deseos de libertad de la mujer capaz de burlar el encierro impuesto por la honra falócrata. No pocos expertos se han exprimido el seso en semejantes razones y yo me sumo convencido a sus devaneos. Pero, lo confieso, no tardé dos minutos en olvidarme de todas las teorías y exégesis eruditas y entregarme a un placer mucho más palpable, el del más puro teatro. Fue salir a escena la maravilla de la Compañía Nacional y empezar a disfrutar como un enano con las diabluras de la tal duende. Y creo que el Bretón entero, mayores y jóvenes, puristas e integrados, disfrutamos igualmente los dos días de fiesta que es siempre el fin de semana en que la CNTC engalana la ciudad con su gran trabajo.

Doña Ángela, viuda joven y endeudada a la que sus hermanos guardan enclaustrada, obligada a guardar luto, ha salido a divertirse por Madrid. Pero somos nosotros los que nos deleitamos con el lío que prepara al enamorarse del primero que pasa, que resulta ser un invitado de la familia, don Manuel, al que vuelve loco con sus misteriosas idas y venidas por las puertas secretas de la casa: «Miren la mala mujer en qué ocasión te había puesto -le dice en tono irónico a su hermano don Luis, que casi la descubre en el primer cuadro- . ¡Que hay mujeres tramoyeras!»

Comedia en verdad tramoyera, de enredo amoroso, de capa y espada, de intriga laberíntica y de burla burlando, la obra de Calderón nos brinda la oportunidad de disfrutar de un excelente ejercicio de construcción teatral, pero no al servicio de sí mismo como ejemplo mecánico de carpintería escénica, sino como una divertida muestra del triunfo del ingenio de una mujer. 'La dama' demuestra el triunfo del teatro y que la comedia vale por sí misma, sin añadidos metafísicos ni moralejas ejemplarizantes. Y, a partir de la chispeante versión de Álvaro Tato, el montaje de Helena Pimenta, dama, duende y lo que ella quiera, es simplemente gozoso.

A fe que la directora es tramoyera y de las buenas. Y la fascinante Marta Poveda y Nuria Gallardo y Cecilia Solaguren, todas ellas felicísimas intérpretes del verso y los papeles femeninos de esta comedia áurea. Y ellos: Rafa Castejón, Álvaro de Juan, David Boceta y el gran Joaquín Notario, graciosos todos. Y cuantos componen la tramoya de una compañía tan magnífica.

Y, hablando de tramoyistas, las del Bretón, que son las mejores haciendo que todo encaje, que todo luzca, que todo suene, que todo tenga, en fin, auténtico duende teatrero, me preguntan que si estuvo bien la obra, que entre cajas no pudieron verla. Pero cómo no va a estar bien con semejantes tramoyeras. Fue una gozada. Más hilos teníais que mover las mujeres.