'Virtuchef', primer paso hacia el restaurante digital La Universidad Politécnica de Valencia desarrolla una tecnología que conecta al comensal con la cocina R. C. Lunes, 29 enero 2018, 00:35

Valencia. 'Virtuchef', un nuevo concepto de restaurante virtual, reconoce a los clientes, les guía de manera automática a sus mesas y les permite elegir su menú mediante una pantalla táctil, entre otras aplicaciones. Ha sido creado por Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en colaboración con el grupo hostelero La Sucursal y la empresa valenciana Postigo Obras y Servicios, informa Efe.

Presentado como un «restaurante inmersivo» en las instalaciones de la UPV, reúne tecnologías como el reconocimiento facial, sistemas de 'tracking' y proyecciones tridimensionales aplicadas a varios ámbitos de la experiencia culinaria.

Reconoce al cliente a su llegada y un sistema de recepción asistida interactúa con él mediante instrucciones de voz personalizadas. Una vez reservada la mesa, la plataforma guía al usuario mediante un sistema de seguimiento, que proyecta la posición del mismo en el techo y que señala la mesa indicada con flechas, a modo de brújula.

En la mesa encontrará el comensal una pantalla táctil con toda la oferta del restaurante que enviará directamente a la cocina sus peticiones. Podrá ver en una pantalla todo el proceso de elaboración de los platos y una recreación en 3D de los mismos con una aplicación de su móvil o tableta. Mientras espera podrá entretenerse con contenidos audiovisuales o conectar por vídeo en tiempo real con cualquier otro comensal en otro restaurante del mundo adherido al servicio.

Segun la UPV, no existe en el mundo un sistema con tantas tecnologías aplicadas al ámbito de la restauración. Javier Andrés, director gastronómico de La Sucursal y Premio Nacional de Gastronomía, cree que trasladar todas estos avances a la cocina es una «autopista a la creatividad». No hay fecha para la aplicación de 'Virtuchef' en restaurantes y Andrés cree que es momento «de reflexión y prueba» para ver « si el concepto resulta o no invasivo».