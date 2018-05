El 'violador de la Verneda' afirma estar rehabilitado: «Lo he logrado» La abogada de las víctimas asegura que Gregorio Cano, que sale de prisión tras 20 años, sigue siendo un «peligro» CRISTIAN REINO Viernes, 4 mayo 2018, 00:44

barcelona. Gregorio Cano, conocido como el 'violador de la Verneda', salió ayer de prisión tras permanecer 20 años encarcelado por haber cometido 17 agresiones sexuales a finales del siglo pasado por las que fue condenado a 167 años de cárcel. Cano, poco después de abandonar el penal de Can Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), afirmó que está muy arrepentido de los delitos que cometió, tuvo un recuerdo para sus víctimas, a las que pidió perdón, y aseguró estar rehabilitado. «Los programas que hay contra la gente que ha cometido estos delitos son efectivos si uno quiere. Si no quiere, desde luego va a seguir igual. Yo lo he logrado. Hay que ver con el tiempo si es efectivo o no», expresó.

Cano apareció con la cara tapada, con una capucha y una braga, aunque a medida que se fue acercando al coche que le esperaba a las puertas del penal barcelonés fue dejando su rostro al descubierto, una cara que será reconocible para la gente del barrio de la Verneda, en Barcelona, donde vive, y donde se ha generalizado el miedo, ya que el violador múltiple sale de prisión sin estar rehabilitado del todo, según los informes de los expertos de Instituciones Penitenciarias. Según fuentes judiciales, Cano superó en prisión los programas de rehabilitación.

De hecho, Instituciones Penitenciarias autorizó que se le concedieran permisos puntuales para habituarse a la vida fuera de prisión. Durante los permisos no reincidió, pero en un control, tras una de las salidas, dio positivo por consumo de drogas, por lo que los informes advirtieron de su riesgo de reincidencia, ya que las violaciones las cometió después de haber consumido drogas.

«Lo lamento mucho por todas las víctimas, a las que hice tanto daño», dijo a las puertas de la cárcel. Cano relató que ha intentado quitarse la vida varias veces: «Porque nadie se merece lo que hice», remató. La Fiscalía ha pedido a los Mossos d'Esquadra que hagan una vigilancia no invasiva del violador, y se ha informado a las víctimas de su inminente salida, además de ofrecerles protección si la consideran necesaria. La abogada de cinco de ellas aseguró ayer que la puesta en libertad de Cano es un «peligro», pues existe un alto riesgo de que reincida. «Las víctimas vuelven a sufrir momentos dolorosos», según la letrada María José Varela. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, trataron de quitar gravedad a la puesta en libertad del agresor sexual, en un clima social, en el que la población está más conmocionada por la reciente sentencia contra La Manada. «Sencillamente, habrá que tomar las medidas judiciales y policiales pertinentes, sin que por ello tengamos que presuponer que vaya a pasar ninguna actuación», según Amadeo Recasens, comisionado de seguridad de Barcelona.

El subdirector general de programas de rehabilitación del Departamento de Justicia de la Generalitat, Carlos Soler, mientras, aseguró en Rac-1 que las víctimas «no deben tener miedo» porque es «muy infrecuente» que los delincuentes reincidan con una persona que habían agredido anteriormente. Según dijo, los Mossos harán un «seguimiento, pero no será las 24 horas del día».