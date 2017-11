Vintage Trouble salta a la palestra El grupo encabezado por Ty Taylor actuará en el Palacio de los Deportes, y en el Círculo Logroñés estarán Dan Owen, Marta Soto y Delaporte La banda californiana es el primer gran nombre del cartel musical de Actual 2018 ESTÍBALIZ ESPINOSA Viernes, 24 noviembre 2017, 00:09

logroño. Actual 2018 empieza a descubrir sus cartas. Ayer conocimos el primero de los tres ases musicales que en enero se la juegan en el Palacio de los Deportes de Logroño. Se trata de la banda californiana Vintage Trouble y su enérgica aleación de blues, soul y rock sureño, con matices de swing y reminiscencias de los años cincuenta y sesenta. Con ellos también está garantizado el show, porque entienden los conciertos (incluso sus videoclips) como una fiesta.

El grupo encabezado por Ty Taylor (voz) inició su andadura en el año 2010 en locales y tabernas nocturnas de Los Ángeles, y un año después alcanzó la popularidad gracias al álbum debut 'The bomb shelter sessions'. A partir de ahí su estrategia pasó por darse a conocer primeramente en Europa, para luego girar por Estados Unidos. Y precisamente en ambos continentes actuaron en el año 2015 como teloneros de AC/DC durante su gira Rock or Bust World Tour.

En Logroño inauguran su próxima gira española. Será en enero en el marco de Actual, aunque la fecha se concretará más adelante. La política del festival ya nos tiene acostumbrados al goteo de los grupos y artistas que desfilarán por este Escenario de Culturas Contemporáneas. La primera dosis la administró ayer el director general de Cultura, Eduardo Rodríguez Osés, quien también adelantó el cartel del Café Cantante en el Círculo Logroñés y la Matinal con Estrella que desde hace tres años se viene celebrando en el Wine Fandango.

Otro nombre internacional

El Círculo Logroñés, que brinda los conciertos vespertinos y los más íntimos de Actual, también cuenta con un nombre internacional en su cartel. De trata de Dan Owen, firme promesa de la música independiente británica, y más tras lograr el premio 'Artista Joven del Año' en los Premios Británicos de Blues. Actuará el 3 de enero con su guitarra y una personalísima voz que hasta ahora modula los discos 'Bad for me', 'Now and then' y 'Open hands and enemies'.

Un día antes (2 de enero) será otra joven voz, la de Marta Soto, la que estrene la próxima edición del Café Cantante en el Círculo. La cantante de Punta Umbría presume de un sello propio, marcado por el pop con giros flamencos. Aunque lleva el arte en los genes, esta artista autodidacta comenzó su andadura musical realizando versiones de sus artistas favoritos y su primer vídeo, 'Pedacitos de ti' de Antonio Orozco, descubrió su talento a un millón de personas en Youtube. El mayor respaldo lo ha recibido, sin embargo, de Alejandro Sanz, a quien conquistó con la versión de su tema 'A que no me dejas'.

La elegante electrónica de Delaporte completa el cartel en el Círculo Logroñés, donde actuarán el jueves 4 de enero. Ellos son Sandra Delaporte y Sergio Salvi, un dúo italo-español afincado en Madrid y cuyas producciones mezclan electrónica con voces, atmósferas y texturas orgánicas. Sandra y Sergio iniciaron su andadura común a finales del 2015 para innovar y descubrir sonidos en la música. Y lo hicieron a partir de temas de otros artistas, que grabaron y publicaron en vídeo por sus redes. Este otoño su EP 'One' llegó a las plataformas de streaming.

Tras perfilar la trayectoria de estos grupos, Anita Ruiz (de comunicación de la programación musical de Actual) recordó que todos los conciertos del Café Cantante comienzan a las 17.00 horas y las entradas cuestan 10 euros. Y aunque aún no están a la venta, conviene estar atento a su salida al mercado porque las 250 localidades del Círculo Logroñés suelen estar muy cotizadas.