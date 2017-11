«Los vídeos evidencian que no hubo consentimiento» Furgón con los cinco miembros de 'La Manada' a su entrada al Palacio de Justicia de Pamplona. :: efe Mientras que la defensa de 'La Manada' afirma lo contrario, el abogado de la víctima de violación asegura que las imágenes son «repugnantes» PABLO OJER PAMPLONA. Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:08

La proyección de los vídeos de la presunta agresión sexual a una joven durante los Sanfermines de 2016, en el juicio que tiene lugar en la Audiencia de Navarra, solo sirvió ayer para que cada una de las partes se reafirmasen en sus tesis. Para la acusación, las grabaciones realizadas con teléfonos móviles confirman que «no hubo consentimiento»; mientras que para las defensas de 'La Manada' todo está claro al resaltar la pasividad de la denunciante.

A juicio del abogado de la joven madrileña, las imágenes son «repugnantes» y evidenciaban que «no hubo consentimiento en ningún momento». Sin embargo, según las defensas de los cinco acusados, «hoy (por ayer) ha quedado acreditado al cien por cien que hubo consentimiento», tal como afirmó al término de la sesión el abogado Jesús Pérez, que representa al guardia civil procesado. En este sentido, el abogado de tres de los jóvenes, Agustín Martínez Becerra, fue más moderado y pidió al tribunal «que por su propia visión saquen sus propias conclusiones». «Nadie tiene que traducir las imágenes», señaló.

Con la intervención de las forenses que realizaron un seguimiento de la evolución psicológica de la joven volvieron a surgir de nuevo las contradicciones. Las forenses enviadas por el juez que investigó el caso y que evaluaron a la víctima dos meses después de los hechos ratificaron ayer su informe. En el mismo precisaban que la joven madrileña sufría estrés postraumático, que tenía sentimiento de culpa y que sufría un comienzo depresivo, por lo que le fue recetada medicación para evitar que estas sensaciones se hicieran crónicas.

La defensa se apoya en psicólogos privados para afirmar que «no hay estrés postraumático» en la joven

La defensa contraatacó con un informe realizado por otros dos psicólogos privados que afirmaban todo lo contrario. Según Martínez Becerra, «el informe ha sido ilustrativo, demoledor, y ha quedado acreditado que no hay estrés postraumático». Sin embargo, el mismo abogado tuvo que reconocer que ese informe fue realizado por una psicóloga que no había visionado los vídeos, cuando hablaba de las consecuencias que podían causar los hechos grabados. Según parece, la especialista no asistió a la revisión a la que fue sometida la joven a los dos meses de los Sanfermines.

Pese a todo los abogados de la acusación tampoco dieron demasiada importancia a este informe psiquiátrico, ya que consideran que el realizado por las forenses judiciales es suficientemente claro.

Más fechas

Antes de concluir la vista, el tribunal debatió y acordó alargar el juicio hasta el próximo martes día 28. Las conclusiones previstas inicialmente para el viernes se pasan al lunes 27, día en el que tomarán la palabra tanto la Fiscalía, como las acusaciones particular y populares presentes en la causa. El martes 28 tendrán el turno las defensas de los cinco jóvenes para presentar sus conclusiones. Asimismo, los sacusados tendrán el derecho a la última palabra. Además, el tribunal decidió que el viernes sea un día de comodín. Si es necesario alargar las decalraciones de los testigos durante hoy y mañana, se usaría la mañana del viernes; si se cumplen con el calendario, el juicio se suspendería igualmente hasta la semana que viene, para así dar tiempo a las partes para reflexionar en la preparación de sus escritos finales.

Por otra parte, el juicio vivirá hoy otra de las jornadas claves de las más de dos semanas que durará. Será el turno de la comparecencia de los cinco acusados que, por fin, serán interrogados en el estrado. Su comparecencia en la recta final del proceso judicial no está exenta de polémica ya que, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los tribunales, declararán después de haber escuchado a todos los testigos y de haber visto todas las pruebas. De esta manera, se considera por parte de la acusación como «demasiado garantista». Pero es una costumbre de los magistrados que integran el tribunal para todos los juicios.

Coincidiendo con el interrogatorio de 'La Manada' distintos colectivos feministas han convocado una concentración a media mañana mediodía frente a la sede del Palacio de Justicia, en Pamplona.