Los videojuegos más esperados Los fabricantes afrontan el otoño con un abanico de lanzamientos que luchan por hacerse un hueco entre las nuevas ediciones MICHAEL MCLOUGHLIN MADRID. Lunes, 14 agosto 2017, 00:17

Este año será un año grande en lo que a videojuegos se refiere. Nintendo ha remontado el vuelo con el brutal éxito de Switch y Microsoft pretende comer terreno a Sony con la Xbox One X, la consola más potente jamás creada y presentada en el E3 de Los Ángeles. Dos hechos que anticipan una temporada de otoño e invierno 'caliente' en lo que se refiere al lanzamiento de nuevos títulos de cara a la campaña navideña. Repasamos los más esperados:

'Mario Odyssey'

Los títulos protagonizados por el fontanero más emblemático de Nintendo siempre suponen un éxito de ventas. Este año, la firma nipona lanzará 'Mario Odyssey' en la que el bigotudo héroe saldrá de su habitual reino para recorrer ciudades, desiertos o valles. El título, que llegará el 27 de octubre, promete por su jugabilidad y por la mecánica de movimientos. Además, Mario podrá convertirse en seta o dinosaurio para avanzar en la historia.

'Star Wars: Battlefront 2'

La nueva batería de películas sobre la Guerra de las Galaxias llega acompañada de un nuevo videojuego que permitirá revivir las batallas de una de las sagas más populares del planeta. En el modo multijugador habrá posibilidad de enfrentar a los escuadrones de naves en el espacio exterior y podremos controlar, en las diferentes misiones, a personajes como Yoda, Luke Skywalker o Kylo Rein. Estará disponible a partir del 17 de noviembre en Xbox, PC y PS4. Queda conocer si, como los rumores apuntan, será compatible con Playstation VR.

'Uncharted: The Lost Legacy'

En un primer momento, 'Uncharted: The Lost Legacy' fue planteado como una extensión para el título 'Uncharted 4' pero una vez puestos manos a la obra la historia fue cobrando cuerpo y en Naugthy Dog decidieron lanzar un videojuego nuevo y completo a raíz de ello. Por primera vez el título tendrá dos protagonistas femeninas, Chloe y Nadine Ross, que ya aparecieron en la segunda y la cuarta entrega de la saga, respectivamente. Se estrenará para PS4 el próximo

'FIFA 18'

Un clásico de los juegos de deportes. Cristiano Ronaldo será el protagonista del FIFA 18, que tendrá versiones para PS4, Xbox, PC, Android y Nintendo Switch. E juego llegará, si todo va sobre lo previsto, el 29 de septiembre al mercado. Como cada año, EA ha mejorado el sistema de control para hacer más reales los movimientos de los jugadores, así como mayor velocidad de reacción en cada una de las jugadas. Además de incluir nuevas leyendas y modos de juego, esta nueva entrega ha trabajado la personalización de estadios y jugadores.

'NBA 2K18'

Dentro del género es probablemente el videojuego más completo . En esta ocasión el 'NBA 2K18' llegará al mercado el 15 de septiembre para Xbox, PC, PS4 y PS3 quedando el estreno de la versión para Switch para más adelante. El protagonista de la portada será Kyrie Irving en la edición normal mientras que la edición leyenda será un homenaje a Shaquille O'Neal. Una semana antes, el estudio liberará una beta en la que los usuarios podrán iniciar su andadura en la NBA con el modo 'Mi Carrera'.

'Call of Duty'

Se trata de otra de las sagas con más seguidores del mundo. 'Call of Duty' regresa el próximo día 3 de noviembre con un juego que retoma los orígenes de la serie. En este caso, 'Call of Duty: World War II' sitúa al jugador en la piel de un joven soldado que junto a sus compañeros de armas tendrán que enfrentarse a diferentes misiones de la II GM. Los escenarios y misiones se extienden desde la costa de Normandía hasta el bosque de Hürtgen y mostrarán algunos de los momentos más especiales del conflicto bélico.

'Gran Turismo Sport'

Era esperado su lanzamiento para el pasado año pero finalmente sus responsables quisieron trabajarlo mejor. Por eso se retrasó hasta la segunda mitad de 2017, concretamente hasta el día 18 de octubre cuando llegará a PlayStation 4. El juego de carreras por excelencia traerá nuevos circuitos y mejoras en el control y personalización de los coches y los circuitos. Sin embargo, la gran novedad será la compatibilidad con el PlayStation VR, permitiendo jugar como si estuvieses dentro del propio bólido.

'Xenoblade Chronicles 2'

Es otro de los lanzamientos clave para Nintendo Switch aunque no alcance el brillo de Mario Odyssey. Los juegos de rol al estilo Final Fantasy han tenido mucho éxito y la factoría nipona quiere aprovecharlo con una nueva entrega de Xenoblade. Se trata de una nueva historia que dará continuidad al JRPG visto originalmente en Wii, posteriormente adaptado en New Nintendo 3DS y que tuvo un 'spin off' con 'Xenoblade Chronicles X' en Wii U. No se conoce el día exacto de lanzamiento, pero Nintendo ha asegurado que será en 2017.

'Pokémon UltraSol'/UltraLuna'

Pokémon es la franquicia más popular de la consola portátil de Nintendo 3DS. El juego ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos y ahora regresa en noviembre con 'Ultrasol / Ultraluna' dos versiones ampliadas de los concocidos 'Pokémon Sol' y 'Pokémon Luna', estrenados en 2016. Contarán con una nueva historia y contenidos ambientes en Alola, la tierra de islas paradisíacas.