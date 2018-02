LA VIDA VUELA

De todo cuanto perdimos nos quedan al menos las lágrimas. La vida pasa volando en 'Los años rápidos' y Secun de la Rosa, otra vez sencillo y cercano, lo cuenta de forma conmovedora. Apenas dos escenas separadas por treinta años y una tercera extraordinaria en la que ambas se solapan le bastan para narrar todo un drama familiar. Una historia condensada en una única estancia: el salón de un hogar de barrio obrero, una butaca gastada, una mesilla, unas lámparas baratas, el coñac a mano y una cortina de fondo... el reconocible escenario doméstico, según se mire, del infierno cotidiano o de los paraísos perdidos de la infancia.

Una noche un matrimonio humilde como tantos otros vive una escena aparentemente corriente sin saber que será crucial en su historia -porque quizás todas lo sean-. Treinta años después y muchos de ellos sin verse, sus dos hijas, ambas muy cambiadas, regresan para firmar la venta del piso heredado. La madre murió demasiado pronto, el padre quizás demasiado tarde. Y también las heridas del tiempo se heredan.

Entre esas cuatro paredes, junto al polvo y los fantasmas del pasado, también ha quedado atrapada la música, aquella maravillosa música rancia de las viejas cintas de casete. De la Rosa la emplea con el efecto melodramático justo: Qué bonito es que te quieran, canta Rocío Dúrcal en 'Con todo y mi tristeza'. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja, parece contestar Jeanette en 'Frente a frente'...

Ya en 'El disco de cristal' la mirada amable de este autor sorprendente se fijaba en un artista fracasado traspasando a sus hijos el amargo pero irrenunciable legado de unos sueños frustrados que simbolizaban la crisis de todo el país saliendo torpemente de la dictadura. El teatro de Secun De la Rosa encierra esa simbología política más allá de su aparente sencillez doméstica. Ahora, a través de esta otra familia rota y una hija transgénero, vuelve a hablarnos de una transformación social, la de esta misma España tozudamente partida en dos, la de una transición que se cobró sus sacrificios.

Y en esa escena final, en la que las dos anteriores se mezclan y los cuatro actores están especialmente brillantes y coordinados -tanto como distantes parecen sus personajes entre sí- el pasado y el presente tienen la oportunidad de reconciliarse y otorgar una mínima esperanza al futuro. A fin de cuentas, esta es mi vida y esta soy yo, como canta Shirley Bassey en 'This is my life'. Déjenme vivir. La vida se pasa volando.