La vida pasa volando en 'Los años rápidos' Sandra Collantes, Pepa Pedroche, Cecilia Solaguren y Marcial Álvarez en 'Los años rápidos'. :: / SONIA VINCENTELLI El Bretón presenta un drama familiar de Secun de la Rosa en tres escenas J. SAINZ* JSAINZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 16 febrero 2018, 00:58

Treinta años atrás, en el extrarradio obrero de la gran ciudad, un matrimonio lucha por sacar adelante a su familia mientras intentan desenvolverse como pueden en un mundo que no deja de cambiar. Ahora, al cabo de todo este tiempo, tanto y tan poco a la vez, las hijas de aquella pareja, los restos de esta familia, se debaten entre lo políticamente correcto y el dolor emocional de no haber superado el envite de estos treinta años, que parecen haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. El Teatro Bretón presenta 'Los años rápidos' (20.30 h.), un drama familiar escrito y dirigido por Secun de la Rosa e interpretado por Pepa Pedroche, Marcial Álvarez, Cecilia Solaguren y Sandra Collantes.

En solo tres escenas y en cuestión de una hora, 'Los años rápidos' retrata el paisaje emocional de una familia española de clase trabajadora, cuyos miembros, para cuando quieren darse cuenta, ya se han quedado atrás de la modernidad, del futuro e incluso casi de su propio pasado. «Escribí la obra después de sufrir un impacto emocional muy grande, sobre todo por lo inesperado de ver un documental sobre la Barcelona del extrarradio y cómo era la vida de la clase obrera, en especial los chavales hijos de emigrantes, y su adaptación a la nueva Cataluña que florecía», cuenta De la Rosa.

'Los años rápidos' Autor y director Secun de la Rosa Intérpretes Cecilia Solaguren, Sandra Collantes, Pepa Pedroche y Marcial Álvarez Teatro Bretón, 20 30 h.

Pese a ser conocido por el gran público casi exclusivamente como actor cómico gracias a sus más populares papeles televisivos (en 'Aída', entre otros muchos) y cinematográficos ('Días de fútbol'), Secun de la Rosa (Barcelona, 1969) es también autor y director de no pocos montajes teatrales que van desde la dirección del musical 'Hoy no me puedo levantar' al guión del show 'The Hole'. Pero su faceta más personal y creativa la desarrolla desde hace veinte años a través de Radio Rara, donde compagina escritura, dirección y, en ocasiones, interpretación.

«Creo en el teatro como reflexión y como arte», afirma el autor ya conocido por 'El disco de cristal'

Así lo era en 'El disco de cristal', obra semiautobiográfica con la que se presentó el año pasado en el Bretón. También 'Los años rápidos' tiene un marcado carácter de memoria propia y colectiva: «Creo en el teatro como reflexión pero también como arte -cuenta el autor- y necesitaba contar una historia en concreto y que lo demás se impregnara en el viaje. Pero sí está como telón de fondo la tristeza de saber que mucho de toda aquella mentira fue político. Y también afectivo».

«Las relaciones humanas -reconoce este admirador de Tennessee Williams- se tejen sobre los afectos, el compromiso de unos con otros, las lealtades, los entendimientos y también en las convicciones políticas y sociales. En nuestra ideología». La familia, la herencia entre la ideología y los afectos, lo pasado que construye el futuro... son los temas que interesan a Secun de la Rosa. Con esos temas universales, con cuatro personajes que se reencuentran en el viejo hogar al cabo de media vida, algunos más cambiados que otros, así, a toda velocidad, vuelan 'Los años rápidos' .