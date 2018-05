Vida gracias a la obra de María Dueñas Andrés Pascual, María Dueñas y María José Camino. :: fotografías miguel herreros El Aula de Cultura de Diario La Rioja-UNIR reúne a cientos de lectores en Logroño en torno a la novela 'Las hijas del capitán' DIEGO MARIN A. Jueves, 17 mayo 2018, 20:13

El Centro Cultural Ibercaja de Logroño se quedó pequeño ayer para acoger el acto de presentación de la nueva novela de María Dueñas, 'Las hijas del capitán' (Planeta, 2018), evento programado por el Aula de Cultura de Diario LA RIOJA-UNIR. Un cuarto de hora antes de las 20 horas la sala ya estaba llena a rebosar con unas 200 personas esperando ver y escuchar a la escritora manchega, unas 50, incluso, sin asiento.

Pocos escritores reúnen a tanto público lector como María Dueñas, que estuvo acompañada por el escritor logroñés Andrés Pascual, director del Aula de Cultura de Diario LA RIOJA-UNIR,y M.ª José Camino, responsable de Comunicación de la UNIR. En primera fila se situó Jesús Pedroche Nieto, responsable de Relaciones Institucionales de la UNIR, junto a dos asiduas a las actividades del Aula de Cultura, María Ruiz y Verónica Jiménez, y quienes atesoraban sus respectivos ejemplares del libro 'Las hijas del capitán'. También en primera fila se situaron, por una parte, Emilia Paniagua, Sagrario Santolaya y Elena Silva, y por otra, Miguel Ángel Pascual, Raquel Carrillo, Sonia Carrillo y Eva Cornes.

El matrimonio laguchino formado por Malen Arias y Ángel Íñiguez se sentó en segunda fila, junto a Marian Verano, María León, Celia León y Loli Dulce. Detrás, leyendo el ejemplar del día de Diario LA RIOJA, estaba Elba Viguera, y en la misma fila, la traductora Isabel Espuelas, la poeta Julia Baigorri y Asun Rupérez. Y más atrás, Eva Argaiz, Raquel Sánchez y M.ª Ángeles Martínez.

Por supuesto, no faltó a la cita Luis Ruiz Dueñas. No fueron pocos los lectores que tuvieron que conformarse con 'acomodarse' sobre las escaleras de uno de los accesos a salón de actos, entre ellos, María Valdelvira, Carmen Ossa, Javier Montoya, Josefa Narro, Eustaquio Blázquez, Rosa Santiago y Rosa Sáez. «Es genial presentar a alguien que no necesita presentación, no porque me lo ponga más fácil sino porque venís emocionados de casa», admitió Andrés Pascual, y añadió: «Hay vida gracias a libros como este, que nos hacen crecer».

María Dueñas recordó que ha venido a Logroño a presentar todas sus novelas y «voy sumando lectores, siempre hay caras nuevas». Sobre su nuevo libro la escritora confesó que «empezó en mi mente a partir de una inquietud que nació de mi anterior libro, recuperar la figura de un indiano, Mauro Larrea».