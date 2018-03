Versos de Semana Santa para los niños de Nepal Jesús Alfaro, autor del poemario y hermano del misionero. :: e. del río La recaudación del poemario 'Pasos y sonetos' irá destinada a las misiones del padre Alfaro en Asia MARCELINO IZQUIERDO LOGROÑO. Viernes, 30 marzo 2018, 00:59

Llegada la etapa de la jubilación, Jesús Alfaro del Valle ha podido dar rienda suelta a su afición poética. En realidad, desde niño había sido un ávido lector de los clásicos; incluso en el 2004 publicó el poemario 'Ecos de ayer y andinos', que deambulaba por su experiencia por América Latina. Ahora presenta 'Pasos y sonetos de la Semana Santa logroñesa', donde en 40 poemas expresa sus sentimientos religiosos y humanos sobre la Pasión de Cristo.

El libro está ya a la venta por un precio de 10 euros, que en realidad no es sino un donativo que irá íntegramente a las misiones y escuelas que el hermano del autor, el sacerdote escolapio José Alfaro, lleva décadas fundando en las zonas menos favorecidas de Nepal e India.

EL LIBRO Título 'Pasos y sonetos de la Semana Santa logroñesa' Autor Jesús Alfaro del Valle Imágenes Santiago Ruiz Ramírez, Cofradía de la Flagelación y Archivo de la Hermandad de Cofradías de la capital riojana. Donativo 10 euros destinados a las misiones del padre Alfaro en Nepal e India.

«Hace unos quince años me planteé escribir sonetos para dar gracias a Dios por los dones que he recibido y, como siempre me ha impactado mucho el sufrimiento de Jesús durante la Pasión, los versos sobre las estaciones y los pasos de Semana Santa eran los que con mayor frecuencia salían de mi pluma», explica.

Cada vez que su hermano mayor regresaba a La Rioja para descansar de las misiones, Jesús le daba a leer su cosecha poética, hasta que un día el padre Alfaro le dijo: «Estos sonetos están para publicar».

Con el aval del escritor Miguel Combarros, el poemario ha visto finalmente la luz, ilustrado con imágenes de los pasos de la Semana Santa logroñesa, la mayoría de ellas realizadas por el fotógrafo Santiago Ruiz Ramírez.

Único misionero europeo en Nepal, donde salvó la vida casi de milagro tras el terremoto de abril del 2015, el padre escolapio José Alfaro abandonó hace medio siglo su Logroño natal para atender a la gente más necesitada de Argentina. Durante sus dos décadas de estancia, conoció a Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, de quien dice: «Lo que él predica ahora yo lo hago y lo vivo desde hace muchísimos años». El padre Alfaro trabaja desde hace tiempo en las zonas más pobres de India y Nepal, donde ha abierto varias escuelas para que los niños puedan aprender, alimentarse y conocer a Dios.