La verdad de ser otra persona Claudia Victoria Poblete Hlaczick, Eugenio Szwarcer y Carles Fernández Giua en una escena de 'Claudia'. :: l.r. La obra es un documental verídico sobre la identidad y la memoria de una mujer que fue bebé robado en la dictadura argentinaLa compañía catalana La Conquesta del Pol Sud representa 'Claudia' en el Bretón J.S. Viernes, 2 marzo 2018, 00:31

logroño. «Vivía una vida desdibujada, sin emociones. Nunca ocurría nada: era como si siempre estuviera esperando algo que no llegaba... Dividida entre la culpa y el amor hacia quienes creía mi familia, preocupada siempre por un futuro, una vida, que parecía nunca empezar. Finalmente un día se abrió una puerta y llegó ese cambio que había latido en mis venas desde siempre. Ese día tuve frente a mis ojos la verdad que me había sido negada durante más de veinte años: había llegado al imprescindible punto de partida. Porque es así, porque no se puede ser feliz y libre en la mentira y mi sensación finalmente encontraba ecos en la realidad: no era mi vida la que estaba viviendo sino la de alguien más, una persona inventada que necesitaba obedecer para poder seguir adelante».

Es el testimonio de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, una mujer real, no un personaje. Nació en 1978 en Buenos Aires. Hoy tiene dos hijos, vive en la misma ciudad. Pero Claudia Victoria no descubrió que en realidad se llamaba así hasta los 22 años. Durante la dictadura de Videla, una familia del entorno militar se había apropiado de ella a los pocos meses de nacer y la crió engañada. Hasta que un día ella descubrió la verdad de ser otra persona. Obviamente había sido robada sus propios padres, detenidos, desaparecidos.

LA FUNCIÓN u'Claudia' uDirección Carles F. Giua uIntérpretes Claudia Victoria Poblete Hlaczick, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer uCompañía La Conquesta del Pol Sud uTeatro Bretón 20.30 h.

La compañía barcelonesa-berlinesa La Conquesta del Pol Sud presenta hoy en el Bretón (a las 20.30 h.), 'Claudia' un trabajo de teatro documental sobre el caso real de Claudia Victoria Poblete Hlaczick interpretado por ella misma junto a Carles Fernández Giua (director) y Eugenio Szwarcer (escenografía y vídeo).

La propuesta combina el lenguaje teatral y la investigación periodística con la experiencia de un testigo real en escena en primer término, la técnica del vídeo como escenografía y construcción poética en segundo y finalmente la ficción del teatro.

«'Claudia' parte de la experiencia de vida de Claudia Victoria Poblete -explica Fernández Giua-. Sobre esa materia prima, modelamos un poema escénico acerca de la memoria, la justicia y la identidad. Combinamos una gran diversidad de elementos. Creamos un auténtico caos escénico hecho de conversaciones, de materiales documentales, de imágenes, de movimiento, de referencias a mitos clásicos, de declaraciones reales... Creamos un laberinto de información, una imagen descompuesta, como un espejo roto en el que hubiera quedado impreso un reflejo. Y pretendemos que el público navegue en ese laberinto e intente recomponer esa imagen, esa imagen compleja, donde o se reconozca o se pregunte si aquello que ve reflejado es su rostro».

En esta historia personal se mezclan historia e identidad, memoria e identidad, los dos elementos que inspiran el peculiar trabajo de La Conquesta: «Nos interesa la relación entre la historia colectiva y las vidas individuales. Nos emociona cómo la primera se compone de la suma de las segundas».

Como dice Claudia: «El dolor de no saber es un dolor que no se puede cerrar. ¿Cómo hace uno para representar todo el tiempo a otro sin perderse a sí mismo?»