«A veces nos olvidamos de que el vino es un alimento fundamental en España» Santiago Vivanco recogerá el lunes el galardón. :: juan marín La Real Academia Nacional de Gastronomía reconoce este año el esfuerzo de la familia y Fundación Vivanco por dar a conocer la cultura del Rioja Santiago Vivanco Presidente de la Fundación y de Experiencias Vivanco M. SOBRINO LOGROÑO. Miércoles, 27 septiembre 2017, 23:49

Será el próximo lunes cuando Santiago Vivanco y su hermano recojan el Premio Nacional de Gastronomía en la categoría Especial, pero el camino hacia él empezó a forjarse hace más de cien años, con el primer vino elaborado en Alberite por su bisabuelo. Ahora, la familia Vivanco no sólo produce caldos, sino que se ha echado al hombro la obligación de divulgar y reivindicar su importancia. Un trabajo que, este año, reconoce la Real Academia Nacional de Gastronomía.

-¿Qué sensaciones despierta ganar un Premio Nacional de Gastronomía?

-Es un premio muy especial y nosotros estamos felices, en una nube. Cuando me llamaron para decírmelo, se me saltaron las lágrimas. También porque me acordé de mi padre, porque por supuesto es su premio. Él ha sido el impulsor de todo y en la familia nos vamos a tomar el galardón como un homenaje a su figura y a partir de aquí, a intentar hacerlo mejor y con más fuerza.

-¿Cree que su trabajo en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino les diferencia de la competencia?

-Sin lugar a dudas, el museo es lo más singular. Pero la Fundación es mucho más, también las excavaciones arqueológicas o las publicaciones de libros y el trabajo por la divulgación del vino.

-Imagino que el ser una empresa familiar les permite actuar de una forma que a otras les es imposible.

-Sí, y aunque los recursos son los que son, todos hacemos de todo, somos una gran familia y nos conocemos y queremos. Además, compartimos la meta de divulgar la cultura del vino y así hemos conseguido cosas muy grandes. Este premio es un reconocimiento para todos.

-Echarían un vistazo a la competencia al ser nominados.

-Lo hicimos, y lo vimos complicado. Uno de los finalistas de nuestra categoría era Joselito, cuyo propietario es conocido mío, y recuerdo hablar con él de quién iba a ganar y decirle: «Tú eres mucho más importante, lo vas a ganar tú». Estoy seguro de que cualquier otro año se lo van a dar, porque son una referencia de Marca España impresionante. Cuando te pones a leer quién ha recibido este premio te quedas todavía más impactado, porque han pasado instituciones y personas muy importantes.

-¿Con quién le hace especial ilusión compartir este galardón?

-De este año, con Alejandro Fernández, de Bodegas Pesquera (reconocido con el Premio Nacional Toda Una Vida). Que estemos dos bodegas le da importancia al vino en la gastronomía. A veces nos olvidamos de que también es un alimento y un elemento fundamental en España. Además, Alejandro fue compañero de mi padre cuando recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y tenemos una relación muy buena con la familia. El poder vernos celebrando un premio el lunes es algo muy especial.

-Casi parece que en vez de a una gala va usted a una reunión de amigos.

-Al ver la lista de quién va a acudir, me doy cuenta de que hay mucha gente a la que conozco y quiero. La gala del lunes va a ser ante todo una celebración de la amistad y nosotros vamos a pasar un buen rato y a dar gracias por poder estar ahí.