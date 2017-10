El URRA! atrae a decenas de turistas La lluvia no impidió que las actividades se desarrollaran en las calles de la localidad. :: M.F. La mañana de ayer estuvo dedicada a la explicación de las diferentes obras que se han llevado a cabo durante toda la semana MARÍA FÉLEZ Domingo, 29 octubre 2017, 00:31

Dio igual que la climatología ayer no se aliase con Tudelilla; el trabajo estaba hecho y había que enseñárselo al público. Decenas de turistas habían llegado al municipio riojabajeño para disfrutar de una jornada cargada de arte y tradiciones y aliados con sus paraguas decidieron no hacer caso a la fina lluvia que no dejo de caer en toda la mañana y comenzaron por una ruta que tenía muchas sorpresas no sólo para los visitantes sino también para los vecinos.

La primera parte de la ruta se realizó por las esculturas que desde hace años se encuentran gracias al trabajo de la escultora aldeana Mapi Gutiérrez y después se fueron desgranando una a una las obras que los artistas riojanos Naiara Arrieta, Carlos Villoslada, Cristian Terroba, Daniel Díez, Jorge Ochagavía y Vicente Patiño habían ido creando por el municipio.

Por la mañana 11.00 horas Inicio de la feria. 12.00 horas Ruta por las obras 12.30 horas Degustaciones y taller infantil 13.00 horas Actuación musical del grupo BUFO KALAMITA Por la tarde 16.30 Charla de Jorge Ochagavía 17.00 Ruta por las obras 17.30 Exhibición de danza urbana de la Escuela de Fitness de Tudela. 18.00 Espectáculo de improvisación a cargo del grupo IN ALBIS

Primero a la zona del lavadero donde unas telas colgaban con las raíces del municipio, después a carretera de Ausejo donde podía verse a Santa Bárbara y donde se pudo conocer su historia y su leyenda, después a la carretera del Villar para contemplar la obra de Jorge Ochagavía y más tarde a la pared del trujal para contemplar como en tan sólo tres días puede darse forma a un mural que ha querido ser un homenaje a los temporeros que llegan cada año al municipio. La dama de Tudelilla de piedra en el parque de España y el 'Racimo dorado' en las escuelas viejas fueron las dos últimas obras que se pudieron contemplar en una visita que duró más de una hora y que contó con la explicación de los artistas.

Hoy desde las once de la mañana habrá feria de antigüedades y de oficios artesanos

Unos artistas que han trabajado en el medio rural como pez en el agua. «Es la gente la que ha ido dando forma a las obras con sus comentarios», comentaba Vicente Patiño ante su mural. «Si os pudiese enseñar el boceto veríais como ha ido cambiando todo pero se lo comió una cabra», relataba ante la carcajada general del público.

Después llegó la hora de darle gusto al estómago y para eso estaban las asociaciones del municipio que se volcaron con la preparación de todo tipo de platos. Por la tarde, taller de dioramas, un concierto y alguna actividad más completó la jornada.

Pero Tudelilla ofrece mucho más en la jornada de hoy. Así, desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, la calle José Ortega Fernández Valderrama acogerá una feria de antigüedades y oficios artesanos.

De nuevo, los visitantes de mañana podrán participar en una visita guiada con los artistas, que comenzará a las doce de la mañana desde la plaza del Pilar y que tendrá como anfitriona a la artista Mapi Gutiérrez. Se hará un recorrido explicativo de su obra en Tudelilla y se visitarán las obras que los artistas han realizado durante la semana.

También por la mañana habrá un taller de reciclaje infantil. Será a las doce y media de la mañana con la colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella (EASDi). Tampoco faltarán las degustaciones organizadas por la asociación de 'Mujeres de Tudelilla' y la de 'Amigos de Tudelilla'. Las actividades de la mañana concluirán a la una del mediodía con la actuación musical del grupo Bufo Kalamita en la plaza del Pilar.

La tarde también estará llena de actividades. La primera tendrá lugar en la Casa de Cultura y será una charla ofrecida por el artista riojano Jorge Ochagavía. De nuevo por la tarde podrán conocerse de mano de los artistas cada una de las obras realizadas a lo largo de la semana y así conocer un poco más el municipio y su nueva forma de mostrarse al público.

Una exhibición de danza urbana a cargo de la Escuela de Fitness de Tudela, un espectáculo de improvisación teatral con el grupo IN ALBIs y actividades para los más pequeños completarán un fin de semana de URRA!.