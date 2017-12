'Universario' para un pequeño gran teatro Marcel Gros, con sus vocales gigantes durante el espectáculo 'Universario'. :: l.r. El ciclo de Cultural Rioja ofrece en una semana cinco espectáculos en el Teatro Bretón y cinco más en diez localidades El clown catalán Marcel Gros abre el 35º Festival de Marionetas de Logroño J.SAINZ Martes, 26 diciembre 2017, 00:46

logroño. 'Universario': Efeméride cosmo-cómica que puede celebrarse cualquier día y a cualquier hora bajo cualquier pretexto. Siempre es fiesta en el corazón de un payaso como Marcel Gros, que abre hoy en el Bretón (a las 18.30 h.) el 35º Festival de Marionetas y Teatro Infantil de Logroño. El ciclo de Cultural Rioja ofrece hasta el sábado cinco espectáculos en el teatro logroñés y cinco más en otras diez localidades riojanas.

El magnífico Marcel de 'La gran A... ventura' y 'Minutos' regresa ahora al Bretón con este 'Universario' con que celebra sus veinticinco años de clown. A través de las cinco grandes vocales que utiliza como escenografía, recoge a unos personajes que siempre han vivido debajo de su sombrero, en su imaginación: un mimo parlante, un concertista desconcertante, un ilusionista desilusionado, un astronauta, un chino... «Son diversas personalidades que conviven conmigo, siempre buscando el sentido del humor y la risa, no como una finalidad, sino como un vehículo para dar mensajes de optimismo o, como mínimo, relajar la mente durante una hora para estar de mejor rollo».

'Universario' Marcel Gros en el Teatro Bretón de Logroño a las 18.30 h. (para niños a partir de cuatro años). 'Sonata Circus' La Troupe de Malabó, en el Teatro Ideal de Calahorra a las 18.30 h. (para niños a partir de tres años). 'Los cuervos no se peinan' Peloponeso Teatro, en el Teatro-cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada, a las 18.30 h. (para niños a partir de seis años).

Como en los otros espectáculos de Marcel Gros, no es la edad lo que importa, sino la mirada: «Lo que el hijo no entienda, puede preguntarlo al padre, y, sobre todo, lo que no entienda el padre, puede preguntarlo al hijo». Y como él dice: «El humor no te resuelve los problemas pero ayuda a tirar hacia adelante».