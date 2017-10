Últimas voluntades de Buscarini Diego y Rubén Marín A., responsables de Editorial Buscarini, posan con 'Orgullo'. :: justo rodríguez La editorial que lleva el nombre del poeta maldito riojano reúne su poesía en 'Orgullo' | Con prólogo de Juan Manuel de Prada, el volumen recopila más de 360 poemas publicados en periódicos, revistas y libros entre 1918 y 1929 JONÁS SAINZ Logroño Sábado, 21 octubre 2017, 19:19

«El 20 de mayo de 1930, devorado por la esquizofrenia y en pleno transporte megalómano, Armando Buscarini, a la sazón internado en el hospital psiquiátrico de Valladolid, escribe un testamento dirigido a Alfonso XIII en el que, tras anunciar su deseo de quitarse la vida mediante la ingestión de ácido prúsico, reclama entre otros dislates que se le haga un entierro solemne y que todos los escritores y artistas guarden luto cinco años; también que se hagan 'ediciones soberanas' de sus poesías, 'con láminas y cromos de colores', en distintos idiomas, para que puedan ser disfrutadas 'por toda la redondez de la tierra'».

Armando Buscarini (Ezcaray, 1904-Logroño, 1940) es el poeta bohemio y maldito por antonomasia en la España de principios del siglo XX. Ahora la editorial riojana que lleva su nombre ha recogido aquel guante expresado en sus últimas y demenciadas voluntades. El volumen 'Orgullo. Poesía (in)completa' reúne «los más de 360 poemas que Buscarini publicó en su precoz, fugaz y desgraciada carrera literaria (entre 1918 y 1929) en periódicos, revistas y cerca de cuarenta libros». El libro se presenta hoy, a las 20 horas, en el centro cultural Ibercaja de la calle Portales de Logroño.

EL LIBRO - 'Orgullo Poesía (in)completa', de Armando Buscarini uEditorial Buscarini, edición de Rubén y Diego Marín A. - Prólogo Juan Manuel de Prada - Presentación Hoy, a las 20 horas, en el centro cultural Ibercaja de Logroño.

Esta reedición, corregida y ampliada por Rubén y Diego Marín A., cuenta con prólogo del escritor Juan Manuel de Prada, que lo considera «ángel custodio» de su vocación literaria y al que pertenecen las líneas introductorias. «A la postre -añade en dicho prólogo el autor de 'Armando Buscarini o el arte de pasar hambre'- aún tardaría diez años más en entregar sus cansados huesos a la tierra; para entonces, deshabitado ya de las musas, era tan solo un gurruño de carne doliente que se arrastraba por los pasillos del manicomio de Logroño. Por supuesto, nadie se preocupó de respetar aquellas últimas o penúltimas voluntades registradas en el muy monárquico y desquiciado testamento que había emborronado una década atrás». Pero con esta nueva publicación Editorial Buscarini hace justicia poética con su autor de referencia y ofrece al lector, junto con 'El rufián. Teatro, narrativa y memorias' (2008), «casi toda la obra de este poeta bohemio, maldito y genial que actualmente se encuentra dispersa en bibliotecas públicas y colecciones privadas de medio mundo», según explican los editores.

Los hermanos Marín culminan así la labor de rescatar la memoria y la obra de Armando Buscarini, a quien describen como miembro de aquella estirpe de escritores del Madrid de hace cien años que llevaron hasta sus últimas consecuencias la importación de la bohemia francesa. «Desdichados -dicen- a los que la vida, la inconsciencia o la candidez les arrastró hacia una existencia maldita y que no solo sacrificaron la vida por la literatura sino que su propia existencia fue puramente literaria». O como escribió sin reparo el propio Buscarini: «Yo no tengo culpa de que mi arte no sea entendido; pero yo soy el mismo arte».