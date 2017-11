¡VIVA EL FERROCARRIL!

No sabía quién era Becky G hasta que actuó el lunes en 'OT' y cambió la letra de una canción que tampoco conocía. La estadounidense Becky G es una estrella invitada, no una concursante. La canción se llama 'Mayores' y en el original dice: «A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelvan loca». Hay una versión de 'Mayores' con reparos. Tinet Rubira, de Gestmusic, ha explicado el cambio porque el programa se repite en Clan y por las mañanas en La 1. Claro, y hay madres que ven penes en las piedras de 'La abeja Maya' (Netflix). La cosa quedó en «A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca». Un moderno «Apoyá en el quicio de tu casa un día».

'Ojos verdes' se escuchó en el 'Imprescindibles' (La 2) dedicado a Juanito Valderrama. Teresa Berganza destacó su voz natural, su impostación natural. Fosforito fue más allá: «Tenía aquí [en la garganta] la Sinfónica de Viena». Su hija mayor contaba que de pequeño (de niño, vaya) se arrancaba por cantes de trillo y siega y las mulas se paraban. También que cuando lo invitaban a casas de ringo rango a cantar veía un polvo blanco en platitos sobre las mesas y, creyendo que era bicarbonato, pensaba: «Qué malamente están los señoritos del estómago».

El programa también trataba de su Operación Triunfo, la que lo ligó a la Niña de los Peines o a Pepe Pinto. Salió alguna de las 'Peleas en broma' que cantaba con Dolores Abril. Pero nada que hubiera que censurar. Si Pepe Blanco y Carmen Morell guardaban las formas, Valderrama y Abril eran crueles. Por ejemplo: «No es hombre ni bien nacío el que ofende a una mujer. No es hombre ni bien nacío si no le da su querer y luego la tira al río con una piedra en los pies». A lo que Dolores respondía: «Si no pueden trabajar, a los borricos los venden y nosotros al marío lo tenemos que aguantar aunque esté ya chuchurrío». Y otra: «Si te pillara el express/cómo lo iba a sentir/gritaría ya soy feliz/que se murió mi mujer/¡y viva el ferrocarril!». Ya no se puede cantar nada.