«¿Qué es eso de vender que España es una dictadura?» Contundente. «No soy equidistante ni pretendo contentar a todo el público». :: efe «Los independentistas han abierto la caja de Pandora de las dos Españas y va a costar décadas restañarlo» Juan Echanove Actor ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 29 octubre 2017, 00:31

A Juan Echanove las antiparras de Quevedo le hacen verlo todo más claro. Incluida la actualidad. A sus 56 años, el actor madrileño se mete en la piel del genio del conceptismo en 'Sueños', de Gerardo Vera, y casi le parece estar hablando del 155... «La época oscura que estamos viviendo se asemeja bastante al Barroco».

- ¿Será que no tenemos remedio?

- Exacto. Siendo una gran potencia cultural, escapamos a grandes zancadas de la cultura. Y eso nos hace retroceder. La gente se conforma con un tipo de opinión en 140 caracteres y no le interesa ni la reflexión ni el pensamiento.

- ¿España caería mejor si se estudiara a sus clásicos?

- El problema de ficción (porque esto ya parece una serie de televisión) de Cataluña frente a España no hay que buscarlo en Quevedo, sino en 'El Quijote', que en su segundo libro visita Barcelona. No hay que buscar desafectos donde hay afectos. Pero somos un país que tiene una caja de Pandora.

- ¿Cuál?

- La de las dos Españas. Y eso cuando se abre es algo que luego cuesta décadas restañar. No lancemos a la gente a un enfrentamiento que quizá no tenga vuelta atrás. Cantidad de amigos míos catalanes viven dentro de un conflicto familiar y de relaciones personales como no había visto yo en la vida. Esa es la caja de Pandora.

- ¿Y quién la ha abierto?

- Los independentistas. Estoy de acuerdo con Eduardo Mendoza. Y harto de ver cómo se utiliza la palabra para esconder lo que uno quiere decir. Yo no soy equidistante.

- Tampoco del PP.

- No. Me he pasado la vida luchando por una España solidaria, en la que había que construir la igualdad e interesarse por las lenguas y culturas de todos los países que la componen. Pero no entiendo por qué algunos catalanes se creen mejores que los andaluces. Poner como pantalla la búsqueda de la libertad cuando nadie te la está coartando no tiene perdón. ¿Qué es eso de vender que España es una dictadura y que no se respetan los derechos humanos en Cataluña? Y luego hacen ese vídeo de ficción en plan '¡Por favor, ayúdennos!'. ¿Pero cómo que os ayuden? ¡Manda narices!

- Pues ese discurso ha calado en muchos catalanes.

- ¿De qué se tiene que defender Cataluña? ¿Qué les hemos hecho? ¿El Estatut? Eso seguramente tiene que ver con que CiU ha apoyado a todos los gobiernos de derechas de este país. Cada vez que interpreto a Quevedo en 'Sueños' (del 25 al 28 de octubre en el Arriaga) noto que estoy lanzando un discurso que la gente devora. Porque lo necesita. Porque esos versos están defendiendo la libertad de expresión y de pensamiento.

- Eso lo coge un 'indepe' y se lo aplica al encarcelamiento de los Jordis...

- Nadie ha encarcelado a los Jordis por cómo piensan. Los han encarcelado por llamar a la insurrección y a la secesión. Y luego dicen que estaban allí para calmar a la gente... Hombre, que esto no es Barrio Sésamo.

- Entonces, está de acuerdo con el 155.

- Yo creo en la Constitución, incluido el artículo 155. La gente tiene que entender que esto de los territorios no es un juego de rol. Tiene unas normas y hay que cumplirlas. Pero soy el primero que quiere que la Constitución se reforme y se vote en referéndum.

- ¿Estaría hoy Quevedo tan indignado como usted?

- Estaría tres veces más indignado que yo. Estaría tirando de espada. Yo no llego a eso, pero creo que, si estoy en el escenario todas las noches empleando un discurso tan veraz y tan directo, lo mínimo que puedo hacer es decir lo que pienso y no esconderme detrás de la excusa de que soy un actor y estoy hecho para contentar a todo el público.