Los 'triunfitos' de la danza Paula Vázquez, en el centro de la imagen, con el resto del equipo de la academia de baile, que estará dirigida por el bilbaíno Igor Yebra. :: movistar+ Movistar+ recupera el histórico 'talent' 'Fama, a bailar' y a su presentadora, Paula Vázquez. Dieciséis bailarines lucharán por ser el mejor. «No tendrá nada que ver con lo que hicimos» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 10 marzo 2018, 00:23

En cada videoclip musical, concierto o anuncio publicitario en el que participan bailarines, estos casi siempre aparecen de fondo, como un simple atrezo. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos hay una historia de trabajo duro y sacrificio. «La fama cuesta», que decía la profesora Lidia Grant en la mítica serie estadounidense de los ochenta 'Fame'. Aprovechando la nostalgia y el tirón del regreso de programas como 'Operación Triunfo, que ha supuesto un gran éxito para TVE, Movistar+ se estrena en el género de los 'talent shows' de gran formato con la vuelta de 'Fama, a bailar' (se estrena mañana, en su canal #0, y se emitirá de domingo a jueves, a partir de las 21.00 horas). El concurso dedicado a la danza que ya se emitió en Cuatro entre 2008 y 2011, y que dio visibilidad a la joven cadena. Para ello han recuperado la esencia, empezando por ofrecerle el puesto de presentadora a Paula Vázquez, que repetirá al frente de las galas, aunque introduciendo novedades de gran calado.

Para empezar, la plataforma se ha subido al carro de emitir la convivencia en la academia, que está situada en una antigua fábrica de jabones de Alcalá de Henares (Madrid), a través de YouTube, como ya sucediera con 'OT'. Esta escuela también ha renovado a su plantilla y tendrá al bailarín bilbaíno Igor Yebra como director, y como profesores a Iker Karrera, Ruth Prim, Carla Cervantes, Sandra Egido y Raymond Naval, directamente llegado de Los Ángeles, donde prepara coreografías para cantantes como Taylor Swift o para la ceremonia de los Oscar.

En total, competirán 16 bailarines, que han sido seleccionados en un 'casting' al que se presentaron 3.000 personas (150 de ellas, a través de las redes sociales desde países como Japón o Estados Unidos). El premio, una beca de formación de 30.000 euros, lo que les asegurará poder dedicarse a la danza, un oficio muy precario en nuestro país (la cifra de paro en el sector se sitúa en el 48%).

'Caballo ganador'

Ganen o pierdan, todos van a tener que sudar de lo lindo. «Tendrán que aprender coreografías por parejas, también habrá grupales, vendrán profesores a dar clases especiales... No habrá danza clásica en las pruebas porque el perfil del bailarín actual es más urbano y contemporáneo», avisa el propio Yebra.

Para la presentadora Paula Vázquez, este programa supone su asentamiento en la televisión de pago después de regresar a Movistar+ el año pasado al frente del formato de aventuras 'El Puente'. «Había tenido otras ofertas, pero de cosas que no sabía y no quería hacer. Apostar por Cero para mí ha sido un relax porque no te hacen falta corazas. Vienes a pecho descubierto porque sabes que te van a tratar bien. Estar aquí es apostar por caballo ganador. En este 'Fama, a bailar', el protagonista va a ser el baile. Vamos a proyectar una imagen del siglo XXI. El anterior 'Fama' se emitía en la sobremesa, un horario muy despierto. Ahora empezamos a las 21.00 horas y el tono va a ser más comedido. También porque ya no tengo 30 años, tengo 40. He madurado, evolucionado, y eso se notará», reconoce a este periódico.

- ¿Le hubiese molestado que hubieran llamado a otra?

- Qué va, pero tengo que reconocer que ha sido un subidón. Primero fue un 'shock', pero luego una entrega absoluta. Va a ser 'Fama', pero no va a tener nada que ver con el que hicimos. Es una nueva etapa: justa y necesaria.