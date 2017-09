«Tras el Goya, todos esperan más de ti» Anna Castillo recibió el Goya a la actriz revelación por 'El Olivo'. :: R.C. Anna Castillo interpreta a una joven policía en 'Estoy vivo', la serie revelación de la temporada. «TVE ha apostado por algo distinto» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 27 septiembre 2017, 23:49

La apuesta por la ciencia ficción ligera de TVE está dando sus frutos. 'Estoy vivo', la serie que protagonizan Javier Gutiérrez y Anna Castillo (Barcelona, 23 años), se ha convertido en líder en la noche de los jueves (a partir de las 22.30 horas) con 2.458.000 espectadores y el 16,7% de 'share'. La actriz interpreta a Susana Vargas, una joven policía que perdió a su padre y que ahora se lo vuelve a reencontrar en el cuerpo de otra persona. - ¿Cuál cree que es la clave del éxito de esta serie?

- Creo que la clave es que 'Estoy Vivo' engloba diferentes tonos, diferentes géneros. Es un 'thriller' con tintes de ciencia ficción y toques de humor. Y todo se ambienta en una comisaría de Policía, otro mundo. Lo chulo es que TVE ha apostado por hacer algo distinto, necesario diría yo. Nos hace ilusión que le vaya bien a algo que tiene otro tipo de factura.

- ¿Cómo le vendieron 'Estoy Vivo'?

La actriz ha hecho series como 'Amar es para siempre' y 'El Ministerio del Tiempo'

- Daniel Écija (creador y director), que es historia viva de la televisión, quería hacer esa mezcla de ciencia ficción y relaciones personales con las que el público pudiera empatizar. Él le da mucha importancia a eso y me gustó mucho cómo estaban escritos los diálogos, los personajes. El primer guion lo devoré y pensé que era una oportunidad muy buena como actriz.

- ¿En la tele española siempre hace falta un toque de comedia?

- No creo que sea una exigencia, solo que en los momentos más dramáticos de la vida también existe comedia, así que me parece necesario.

- Aquí repite con Javier Gutiérrez.

- Es un placer, te da un grado de confianza y de seguridad, me siento muy tranquila estando con él, porque es un actorazo. Cuando hicimos 'El Olivo' ya me sentí muy a gusto.

- Su personaje tiene mucho carácter.

- Sobre todo después de perder a su padre en acto de servicio, en una época en la que ambos estaban enfadados. Por eso decidió seguir sus pasos e ingresar en el Cuerpo de Policía. Se ha hecho a sí misma y tiene los pies en el suelo, con mucho sentido de la responsabilidad.

- Debe ser extraño tener a un familiar cerca y no darse cuenta...

- Claro, cuando ella conoce a Márquez, el personaje de Javier, flipa, porque nota que le mira raro y que le hace muchas preguntas. Sin embargo crean un vínculo muy fuerte, se convierten en compañeros leales, aunque ella no termine de entenderlo. Se siente a gusto con él.

- ¿Cómo le ha cambiado la vida el premio Goya?

- Mi vida sigue siendo igual. Ahora estoy trabajando muchísimo, me encuentro en un buen momento profesional, pero eso viene más a raíz de 'El Olivo' que del premio. Lo que es cierto es que después de que te den un Goya tienes más exposición pública, aunque no lo siento como una carga.

- ¿Se siente más segura?

- No, porque precisamente todo el mundo espera más de ti. Es cierto que hay un aval, pero cómo tu trabajo ha gustado tienes que seguir demostrando que todo sigue igual de bien... Y solo se sorprende una vez en la vida.

- Ahora estrena 'La Llamada' en cines.

- Sí, el próximo 29 de septiembre. El tráiler ya fue un éxito y creo que va a ser una bomba.

- ¿El trabajo en televisión está tan parejo al cine como se presume?

- Yo no he hecho tanta tele, solo hice antes 'Amar es para siempre' y es otro código distinto porque es una serie diaria, tiene otra forma de trabajar. Pero 'El Ministerio del Tiempo' o esta, que son mis dos otras experiencias televisivas, no me parecen tan distintas al cine. Lo que está pasando es lo contrario, el cine se está adaptando a muchos tipos de códigos, de maneras de rodar más parecidas a la televisión.