«La tortilla, siempre con cebolla»

La tortilla ¿con cebolla o sin ella? El gazpacho ¿mejor el andaluz o el manchego? El azúcar ¿malo o malísimo? La gastronomía ha dejado de ser un asunto banal en los últimos años para provocar infinidad de discusiones en nuestro país, porque «el bueno es el que hacemos en casa». Eso sí, si el que comete la infracción es un extranjero, todos nos unimos, como cuando al chef británico Jamie Oliver se le ocurrió echarle chorizo a la paella. Mikel López Iturriaga (Bilbao, 1967), que por cierto pertenece a la cofradía de los «concebollistas, de la tortilla con cebolla siempre», decidió empezar a tratar estos temas desde la óptica del humor cuando se quedó en paro en 2009. Abandonó el periodismo musical, «que ya me aburría», y probó suerte con su blog de cocina 'El Comidista'. Después de triunfar en internet con sus videos y menús semanales sus contenidos saltan a la tele de la mano de La Sexta, que estrenará este nuevo programa el próximo miércoles a partir de las 22:30 horas.

«Yo tenía la sospecha de que los directivos de La Sexta habían contactado conmigo solo para que les recomendara restaurantes (risas), pero iba en serio lo de 'El Comidista TV' y aquí estamos. Al final hemos conseguido que sea un programa muy entretenido de ver, con una factura visual diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los formatos de cocina», ha explicado Iturriaga, que comparte apellidos con su hermano Juanma, exjugador de baloncesto y también presentador de televisión.

Más que explicar el contenido del programa, ha hecho hincapié en explicar lo que no era. «Hay otra forma de hablar de comida en televisión. Este no es un programa de recetas, pero las hay para que hasta los más torpes suban un poco el nivel de su cocina cotidiana en casa. No es un espacio de alimentación, aunque se abordan contenidos sobre la materia con rigor periodístico. Tampoco versa sobre cocineros, aunque acudirán de élite como Ferran Adrià y Andoni Luis Aduriz y otros de la retaguardia que también lo hacen estupendamente. Es un magacine de información del mundo de la comida».

Información con humor

Entre los temas que abordarán se encuentran la eterna batalla entre vegetarianos y carnívoros, la tortilla de patatas, el azúcar o si la cocina de vanguardia es en realidad un timo. Cada capítulo homenajeará a un género televisivo concreto, habrá uno dedicado a los programas de plató, otro a los 'road trips', e incluso a los programas de investigación, «sí, imitaré a Gloria Serra, aunque me sale fatal», explica Iturriaga en referencia a la presentadora de 'Equipo de Investigación, también de La Sexta. Todo ello junto a invitados de lujo como el cómico Antonio Castelo o la actriz Llum Barrera.

Y es que otra cosa que no faltará es el humor al que ya tiene a sus lectores acostumbrados: «No vamos a caer tampoco en el humorismo, daremos información con humor, que no está reñido con el rigor sobre todo con temas como la nutrición y la seguridad alimentaria. No queremos caer en la desinformación gastronómica en la que caen muchas informaciones. Eso sí, tenemos algunos chistes peores que los de Arguiñano».