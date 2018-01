Almaia se parece mucho a Almax. Y algo habrá que tomar, si no contra la acidez, sí contra tanta dulzura. Amaia y Alfred van a representar a RTVE en Eurovisión. Vale, a España, pero la que participa es RTVE. La canción se llama 'Tu canción', lo que recuerda a 'Su canción' de Betty Misiego. ¿Creen que lo de los niños era cursi? Pasen, vean y cuiden las caries. Raúl Gómez, aquel tipo vestido de rosa que ganó 'El número uno' e interpretó 'Feeling good' con violín es el autor de la meliflua pieza. El dúo lo empieza Alfred y cuando pone esa absurda vocecita quieres tomar rehenes en el bosque de David el Gnomo. En algún sitio mono. En la propia academia de 'OT' (salvo cuando hablan de caca mientras se ve bien la marca McDonalds).

Otra cosa del lunes. 'Cámbiame' ahora es en directo y con peluqueros hablando. Es difícil superar dos historias de la semana pasada. Una chica no se presentó al cambio final. Un drama para Cristina. Yo también huiría de ella. Hasta le habían hecho unos zapatos del 34, que a ver a quién se los colocan. La otra tiene que ver con Yola Berrocal, que llevó a su hermana para que la adecentaran. La hermana parecía una bruja piruja de cuento. Supongo que cuando más la cambiaron fue para afearla antes de arreglarla. El lunes a una mujer albañil con buena pinta la convirtieron en Ara Malikian. Y a otra que era guapa la transformaron en Yolanda Ramos. El programa da miedo.

Lo más extraordinario del día fue cuando en 'Sálvame' reprodujeron el vídeo comparativo que hizo 'Socialité' con las imágenes de la Familia Real y las Campos. Una genialidad. Comparaban a la Princesa de Asturias diciendo «Esto no lo vas a poner, ¿no?» con Terelu comiéndose una porra y soltando «Como saques esto te doy una hostia». Se comparó la mesa y el coche. Tronchante. A propósito de lo que le gusta comer a Terelu, Belén Esteban avisó de que en La Muralla, bar al que van, no han quitado los torreznos. Laura Fa preguntó: «¿Qué es un torrezno?». Pero, pero, pero... Esta ni ha visto 'Paquita Salas'. No saber qué es un torrezno es como no saber quiénes son Amaia y Alfred.