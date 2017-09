TERTULIANTES

De Silvia Jato sabíamos que era capaz de hablar muy rápido pero que no era experta en Leonardo da Vinci. También que nunca ha visto 'Pasapalabra' desde que lo presenta Christian Gálvez (yo eso lo entiendo). Este año vuelve a llevar 'La mañana de La 1' por vacaciones de la titular (sustituyó a Mariló Montero y sustituye a María Casado). El miércoles mariloleó con una chica musulmana, Miriam Hatibi, nacida y crecida en Barcelona. La joven demostró ser más lista que todos con los que habló a distancia pinganillo mediante. Tenga razón en sus cosas musulmanas o no. Le preguntó Silvia Jato si estaba integrada. Jato hasta comparó su integración (¡De Galicia a Madrid!). «Claro, pero yo nací en Barcelona y he crecido aquí, tú eres gallega y te fuiste a Madrid».

Miriam, con su pañuelo en la cabeza, estaba en la calle. Desde el plató, un colaborador le corrigió el número de manifestantes de la comunidad musulmana contra el terrorismo. También le preguntó si había iglesias en Marruecos. «¿Cómo no va a haber iglesias y catedrales en Marruecos?». «¿Cristianas?». «Son iglesias, ¿qué van a ser?». También había señalado lo peculiar de otra pregunta planteada por una psicóloga. Luego contó en Tuiter lo que había pasado y calificó al tipo de «Tertualiante random en TVE». Supongo que fue un error al escribir, pero me parece un hallazgo, como el wasabismo de Pablo Iglesias. Aunque perfeccionaría el palabro, quitándole una a. Digamos tertuliante a partir de ahora.

Aramís Fuster fue el jueves a 'Sálvame' disfrazada entre Barbara Eden en 'Mi bella genio' y Lucrecia de 'Los Lunnis'. Le pidieron predicciones y a Mila Ximénez le dijo: «Te van a ir muy bien las cosas. Tendrás que hacer un nuevo retoquito en la parte de los ojos y vas a tener un problema de gases». Sabemos que es una mamarrachada, pero es 'Sálvame', que va de lo que va. También sabemos que los programas presuntamente serios, que van de lo que no son, tienen su fondo mamarracho. Es la diferencia que hay ente la consciente 'Scandal' y la inconsciente 'House of Cards'. Si no viéramos eso sí tendríamos que cabrearnos.