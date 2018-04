«No tememos a ningún rival» De postal. La pareja se despidió ayer de la prensa frente al Palacio Real de Madrid. Emprenderán viaje el miércoles hacia la capital lusa. :: tve Amaia y Alfred ponen rumbo a Lisboa para ultimar los preparativos de la final de Eurovisión, el 12 de mayo.«En la maleta llevo el libro 'España de mierda'» que le regaló su pareja, dice ella MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 28 abril 2018, 00:58

El cuento que empezó el pasado mes de octubre en una academia musical de Terrassa, la de 'Operación Triunfo', está a punto de llegar a su gran final, la de Eurovisión, que se celebrará el 12 de mayo en Lisboa (TVE, a partir de las 21.00 horas). Ayer, Amaia Romero (Pamplona, 1999) y Alfred García (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1997), los representantes de RTVE en el certamen, se despidieron de la prensa porque el miércoles pondrán rumbo a Portugal. Les esperan dos semanas de ensayos, nervios y entrevistas antes de que puedan subir al escenario para interpretar, en solo tres minutos, 'Tu canción', la baza con la que la cadena pública se juega, al menos, quedar entre los diez primeros puestos para no repetir el fracaso del año pasado en Kiev, con Manel Navarro en la última posición.

A ambos se les veía tranquilos, algo cansados, pero igual de naturales que siempre. La rueda de prensa se celebró en el Teatro Real de Madrid, el mismo lugar donde hace 49 años se produjo la última victoria española en Eurovisión, aunque compartida, la de Salomé con su 'Vivo cantando'. Antes de empezar, la pareja se asomó al balcón del edificio para ser fotografiados y un grupo de niños que estaban de excursión con el colegio empezó a entonar las estrofas de 'Tu canción' en la calle. Algunos pensarán que es buen presagio, peros ellos se mantienen cautos.

«La posición no importa mucho; estamos centrados en hacer una buena actuación. Tenemos adrenalina, pero no nervios. Después del trabajo y las promociones, nos sentimos muy preparados», asegura Amaia, a la que se le escapó algún detalle de la escenografía que tienen preparada: «No vamos a ir con guitarra y piano porque en Eurovisión no hay música en directo, solo la voz. El vestuario ya lo tenemos elegido y seguramente estemos los dos solos sobre el escenario».

«La posición no importa mucho; estamos centrados en hacer una buena actuación»

Plena de espontaneidad

Mientras saludaban a los niños, con el Palacio Real de fondo, Amaia y Alfred parecían ajenos a la polémica abierta en las redes sociales por el libro que el joven músico catalán le regaló a su novia para festejar Sant Jordi: 'España de mierda', del cantautor Albert Pla. Y que parece que va a seguir dando que hablar. «Yo me voy a llevar el libro en la maleta», respondió Amaia cuando un periodista le preguntó por su equipaje, ante la sorpresa del propio Alfred y los aplausos de casi todos los presentes en la sala. Ovación que recibió más por su espontaneidad que por otra cosa. «Es como de niños, una cuestión de opinión. Todas son respetables, pero no por ello se lo voy a dejar de regalar», salió él al quite.

Por el momento, 'Tu canción', que ayer alcanzó el número uno de ventas en España con su versión en inglés ('Your song'), se sitúa en el puesto décimo en las casas de apuestas. En lo alto de la lista reina la israelí Netta, clara favorita para ganar con su tema 'Toy'. «No tememos a ningún rival, puede pasar cualquier cosa», zanjó Alfred.