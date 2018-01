El talento está mal repartido. Los hay que en el reparto se quedaron con muy poquito y a los que les correspondió la mejor parte. De estos últimos, en el 'Got Talent' de Telecinco hubo poquito. Pero, ¿qué más da? ¿Quién quiere talento en un programa sobre talentos? El nombre es lo de menos, no se llamen a engaño. De alguna manera hay que llamar a los espacios de la cadena. ¿O alguien piensa que el programa de esa misma cadena por las tardes puede salvar a alguien de algo? Pues no.

'Got Talent' y 'Sálvame' comparten a Jorge Javier Vázquez. Y también ese tono de sorna para según qué personas. En el magacín vespertino llevan varios días dándoles palos a los 'triunfitos' del otro canal. Acoso y derribo al rival, sobre todo si el rival da que hablar. En el concurso del miércoles noche (mañana también se emite; si no quieres azúcar, dos tazas) llevaron a un concursante que cantaba un tema de Alejandro Sanz de la misma manera que yo hago piruetas. ¿Que no saben cómo hago yo piruetas? Muy mal, ya se lo digo. Con nula destreza y ninguna gracia. Pues aquel igual, pero frente al micrófono. También destrozó otras canciones, mientras Risto y compañía se reían y tapaban las orejas. ¿Alguna de las personas que realizaba el 'casting' consideró que aquel muchacho tenía algún talento? No. Entonces, ¿para qué lo llevaron al plató de televisión? Para echarse unas risas a su costa. Nadie pensó que tendría oportunidad ninguna. Pero, repito, no hace falta. No va de esto la cosa.

En general, las actuaciones del debut de la nueva temporada del espacio de Telecinco fueron flojas, aunque los jueces del jurado llegaron benevolentes y aprobaron muchas de ellas. Tal vez hayan sido advertidos de que el nivel este año es bajito, lo que hemos visto es lo bueno y lo peor está por llegar. Todo puede ser. Esto no va de talento. Repitan conmigo esta frase. Va de llamar la atención del espectador, aunque tampoco la llamaron tanto, porque el estreno fue líder aprobado. Igual es que el público está ya resabiado. O que el público sí tiene talento.